Tamagoči napunio 30 godina

22.01.2026

17:37

игрица тамагочи
Foto: Youtube/ cozytoastyy

Japanske igračke tamagoči bile su pomama među djecom devedesetih godina, ali virtuelni ljubimci koji zahtijevaju hranu i pažnju i dalje su popularni među pripadnicima generacije Z, koji vole retro estetiku, ali i među njihovim nostalgičnim roditeljima.

Više od 100 miliona džepnih, plastičnih, jajolikih igračaka prodato je širom svijeta od njihovog lansiranja, navodi proizvođač Bandai Namco.

Tamagoči, čije ime potiče od japanskih riječi za „jaje“ i „sat“, posljednjih godina postao je popularan modni dodatak među mladima, prema navodima Bandai Namcoa.

Prodaja tamagoči proizvoda, ne uključujući video-igre, porasla je otprilike sedam puta u pet godina, od 2019. godine.

Petnaestogodišnja turistkinja iz Brazila Rafaela Miranda Freire, koja je sa majkom posjetila tokijsku četvrt Haradžuku, rekla je za AFP da sama ne posjeduje tamagočija, ali da joj se sviđa sam koncept.

„Stvarno je nostalgično i slatko. Kao neka slatka estetika iz dvijehiljaditih“, rekla je, priznajući da neki njeni vršnjaci „jednostavno to ne vole ili misle da je djetinjasto“.

рачунар

Nauka i tehnologija

Robloks tuži žrtvu zlostavljanja koja je raskrinkala predatore

Ona smatra da stare igračke mogu biti zdrava alternativa društvenim mrežama. „Dobro je. Jednostavno se makneš s telefona i cijeniš male stvari u životu“, kazala je.

Prošle godine britanski trgovac Hamleys uvrstio je tamagočija na svoj spisak 100 najboljih igračaka svih vremena, rame uz rame sa lego kockicama i Rubikovom kockom.

Digitalni ljubimci o kojima korisnici moraju da brinu kada su gladni ili bolesni odrastaju u zavisnosti od pružene brige, ali mogu i da umru ako su zanemareni.

Bandai Namco je povodom 30. rođendana tamagočija otvorio posebnu izložbu. Ulazeći u prostor kroz ogromno bijelo jaje, posjetioci mogu da razgledaju razne instalacije pogodne za fotografisanje, kao i istorijsku prostoriju u kojoj se mogu igrati sa desetinama različitih modela lansiranih tokom godina.

Gotovo polovina ukupne prodaje tamagoči uređaja ostvarena je u Japanu, dok je 33 odsto prodaje zabilježeno u Americi, a samo dva odsto u ostalim zemljama azijsko-pacifičke regije, navodi Bandai Namco.

Dvadesetpetogodišnja Jumeho Akita rekla je za AFP da ima lijepa sjećanja na svoje tamagoči iskustvo iz djetinjstva.

„Stvarno sam ga željela i kada sam ga napokon dobila, čuvala sam ga i veoma pažljivo odgajala lik“, kazala je.

Neki roditelji danas žele da njihova djeca dožive isto. Američki scenarista Džastin Pjasecki, koji boravi na odmoru u Japanu, rekao je za AFP da je nedavno kupio tamagočije kao božićni poklon za svoje dvije ćerke, stare četiri i šest godina.

„U ovom trenutku one imaju diplomu iz računarskih nauka kad je riječ o tamagočiju“, rekao je kroz smijeh. „Mislio sam da ću ja morati da im pokažem kako se to radi, ali sada one pokazuju meni.“

(rtcg)

