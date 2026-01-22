Logo
Na kojem mjestu je rukometna reprezentacija Srbije završila na Evropskom prvenstvu

Agencije

22.01.2026

17:24

Рукометаши Србије
Foto: Rukometni savez Srbije

Rukometna reprezentacija Srbije na Evropskom prvenstvu, koje se održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, zauzela ja 19. mjesto, kao i na prethodnom šampionatu.

Prvenstvo Evrope tek sada ulazi u svoju glavnu fazu, ali je srpski tim još jednom okončao takmičenje poslije prvog dijela.

Tim Raula Gonzalesa je poslije poraza od Španije i Austrije i pobjede protiv njemačke na kraju bio na 19. poziciji.

Od selekcija bivše Jugoslavije, najlošiji plasman je ostvarila reprezentacija Crne Gore koja je okončala nastup na Evropskom prvenstvu na 23. mjestu, a iza sebe su samo ostavili Ukrajinu.

Rukometna reprezentacija Srbije

