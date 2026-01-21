Logo
Vaterpolista Hrvatske: "Katastrofa..."

21.01.2026

19:48

Komentari:

0
Ватерполиста Хрватске: "Катастрофа..."
Foto: Tanjug/AP/Filip Stevanovic

Vaterpolista Hrvatske Zvonimir Butić bio je razočaran nakon eliminacije sa Evropskog prvenstva, odnosno, poraza od Italije u borbi za polufinale.

Italijani su slavili trijumf 13:10 i zakazali duel protiv Srbije u petak od 20.30.

"Zasluženo, bili su bolji od početka. Ne znam zašto nismo bili pravi, igrač više je bio katastrofa. Nešto malo smo promijenili kada smo stavili dešnjaka na jedinicu, ali je tada odbrana prestala. Imali smo problem sa isključenjima, ali su se oni bolje snašli", rekao je Butić poslije meča.

Hrvati će se boriti za plasman, ali to im sada ništa ne znači.

"Ne znači nam ništa utakmica za plasman, spremali smo se za borbe za medalju".

Pitali su hrvatski novinari: šta je pošlo po zlu?

"Nisu nas ničim iznenadili. Igrali su presing na veći broj isključenja. Mi smo malo brzali sa igračem više, a i golman im je jako dobro branio. Na kraju smo ih ubacili u nervozu, pritisli, ali se u posljednjih pet igrača manje nismo odbranili", zaključio je Butić.

vaterpolo

Vaterpolo 2026

Hrvatska

