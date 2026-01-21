Nove prostorije za učenike muzičke škole u Zvorniku

San se polako ostvaruje, za preko 250 učenika Osnovne muzičke škole „Vojin Komadina „ u Zvorniku. Nove prostorije omogućiće od septembra da u školske klupe sjednu i srednjoškolci.

„Za nas je ovo ostvarenje sna, naša djeca mogu da nastave školovanje koje su do sada imali ovdje osnovno obrazovanje, ne moraju da idu iz svog grada. Zahvaljujemo se gradu Zvorniku koji je zaista omogućio da bude privilegija svakom učeniku da pohađa ovako divno opremljenu školu", kaže Dijana Zekanović, direktor Muzičke škole „Vojin Komadina“, Zvornik.

Za izgradnju ovog objekta grad Zvornik izdvojio je neophodna sredstva, dok je Ministarstvo nabavilo potrebne dozvole kako bi škola dobila potreban status regulisan Zakonom.

„Ona više neće biti osnovna, pored osnovnog ona će od septembra imati i srednje obrazovanje i umjetničko obrazovanje, tako da postaje mješovita. Stvarno sam opčinjen viđenim, entuzijazmom učenika, koliko sa upoznat škola broji oko 240 učenika u osnovnom obrazovanju, a planirano je u narednom periodu dva novaodjeljenja sa dva nova zanimanja, usmjerenja. Vlada je dala saglasnost za izmjene Statuta za mješovitu Muzičku školu, ministarstvo je obezbijedilo finansiranje", rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.

„Svi naši sugrađani koji budu željeli da nastave srednje muzičko obrazovanje, moći će da nastave i da ostvare ovdje u gradu Zvorniku, a grad Zvornik je sigurno neko ko mnogo ulaže u obrazovanje, tako će biti i ove godine gdje ćemo značajna sredstva ulagati u školske objekte i u njihovo opremanje“, rekao je Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.

Objekat je površine od oko 400 m2 , a za njegovu adaptaciju i opremanje utrošeno je oko 900 000KM