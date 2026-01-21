Logo
Vukovi napadaju u čoporu: Zaklali stotinu ovaca i koza

21.01.2026

12:27

Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза
Foto: Pixabay

Vukovi su na Krančićima i u Donjoj Vasti u opštini Prozor-Rama tokom prošle godine zaklali oko stotinu grla ponajviše ovaca i nešto koza.

Osim ostataka ubijenih ovaca i koza mještani zatiču brojne tragove koji su u ovo snježno vrijeme sve vidljiviji. Takođe, kamerama su zabilježili kako napadaju ovcu u čoporu od pet vukova, piše Ramski Vjesnik.

Stanovnici su, kako navode, uznemireni, pokušavaju zaštiti svoja stada i štetu prijavljuju nadležnim institucijama.

– Meni su zaklali trideset ovaca i šest koza. Obavijestio sam policiju i šumariju i ljudi su došli na teren i sve vidjeli. Kako čujem i u Donjoj Vasti su dosta ovaca ubili kroz cijelu prošlu godinu – kazao je o napadu vukova Tadija Radoš iz Krančiča.

Očekuje da će nadležne institucije reagovati i nadoknaditi štetu koja je nastala.

Vuk je zaštićena divljač

Zakon o lovstvu propisuje da su mrki medvjed i vuk zaštićena divljač, a za risa je propisana stalna zabrana lova.

Zakonodavstvom FBiH zabranjeno je smanjiti brojnost populacija divljih vrsta, uništavati njihova staništa ili mijenjati njihove životne uslove.

Velike zvijeri FBiH su proglašene ugroženim u skladu sa Crvenim listama divljih vrsta i podvrsta životinja, biljaka i gljiva FBiH.

Tagovi:

vuk

Prozor-Rama

ovce

