Vukovi napadaju u čoporu: Zaklali stotinu ovaca i koza

Vukovi su na Krančićima i u Donjoj Vasti u opštini Prozor-Rama tokom prošle godine zaklali oko stotinu grla ponajviše ovaca i nešto koza.

Osim ostataka ubijenih ovaca i koza mještani zatiču brojne tragove koji su u ovo snježno vrijeme sve vidljiviji. Takođe, kamerama su zabilježili kako napadaju ovcu u čoporu od pet vukova, piše Ramski Vjesnik.

Srbija Kada zaposleni imaju pravo na otpremnine?

Stanovnici su, kako navode, uznemireni, pokušavaju zaštiti svoja stada i štetu prijavljuju nadležnim institucijama.

– Meni su zaklali trideset ovaca i šest koza. Obavijestio sam policiju i šumariju i ljudi su došli na teren i sve vidjeli. Kako čujem i u Donjoj Vasti su dosta ovaca ubili kroz cijelu prošlu godinu – kazao je o napadu vukova Tadija Radoš iz Krančiča.

Očekuje da će nadležne institucije reagovati i nadoknaditi štetu koja je nastala.

Hronika Manijak pred sudom: Zlostavljao dječaka - ovo je ključni dokaz

Vuk je zaštićena divljač

Zakon o lovstvu propisuje da su mrki medvjed i vuk zaštićena divljač, a za risa je propisana stalna zabrana lova.

Zakonodavstvom FBiH zabranjeno je smanjiti brojnost populacija divljih vrsta, uništavati njihova staništa ili mijenjati njihove životne uslove.

Zanimljivosti Otac Predrag otkriva koju ikonu treba da ima svaka srpska kuća: ''Uči nas smirenju''

Velike zvijeri FBiH su proglašene ugroženim u skladu sa Crvenim listama divljih vrsta i podvrsta životinja, biljaka i gljiva FBiH.