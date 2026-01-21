Logo
Vazduh vrlo nezdrav u ovim gradovima

Izvor:

ATV

21.01.2026

08:43

Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

U Visokom, Sarajevu, Kaknju i Vogošći vazduh je jutros vrlo nezdrav, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, jer je povećana vjerovatnoća za negativne posljedice po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Visokom 282, Sarajevu 238, Kaknju 233, a Vogošći 214.

Болница

Zdravlje

Maja je umrla 3 puta u zemljotresu: Bila sam živa zatrpana

Vazduh je nezdrav u Tuzli 191, Zenici 177, Maglaju 170, Hadžićima 169, Travniku 162, Banjaluci 161 i Doboju 151.

U Prijedoru, Brodu, Livnu i Tešnju vazduh je nezdrav za osjetljive grupe.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković saznao termin meča

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

09

11

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

09

05

Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

08

57

Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

08

48

Olga Danilović ispala sa Australijan opena

08

47

Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

