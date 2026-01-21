Vazduh vrlo nezdrav u ovim gradovima

U Visokom, Sarajevu, Kaknju i Vogošći vazduh je jutros vrlo nezdrav, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, jer je povećana vjerovatnoća za negativne posljedice po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Visokom 282, Sarajevu 238, Kaknju 233, a Vogošći 214.

Vazduh je nezdrav u Tuzli 191, Zenici 177, Maglaju 170, Hadžićima 169, Travniku 162, Banjaluci 161 i Doboju 151.

U Prijedoru, Brodu, Livnu i Tešnju vazduh je nezdrav za osjetljive grupe.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.