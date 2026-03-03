Ojadila kladionicu za preko 150.000 evra: Sve rješavala u ''dva klika''

Kako je saopšteno, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug", Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, podnijeli su krivičnu prijavu protiv J.R. (24) zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju na štetu privrednog subjekta u kojem je bila zaposlena.

"Sumnja se da je J.R. počinila krivično djelo koje joj se stavlja na teret na način što je, kao operater u poslovnoj jedinici sportske kladionice u Herceg Novom, zloupotrijebila svoj položaj i izvršila više desetina elektronskih uplata novca na korisnički račun lica iz Herceg Novog u ukupnom iznosu od 167.339 evra, za koje uplate J.R. nije primila novac. Dakle, isplatom novca koji zapravo nije primila, nanijela je štetu privrednom subjektu u kojem je bila zaposlena, u navedenom iznosu", navode iz policije.

"Ona je, svakodnevno, u periodu od 1. do 19. novembra 2025. godine, bez znanja i odobrenja svojih pretpostavljenih, zloupotrebom položaja u vezi sa mogućnošću isplate novca igračima koji imaju korisničke naloge registrovane kod ovog privrednog subjekta, vršila više elektronskih uplata novca na korisnički račun jednog lica u gore navedenom ukupnom iznosu i time nanijela štetu privrednom subjektu u kojem je bila zaposlena", dodaje se.