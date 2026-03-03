Logo
Large banner

Ojadila kladionicu za preko 150.000 evra: Sve rješavala u ''dva klika''

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

10:00

Komentari:

0
Кладионица људи у кладионици
Foto: Pexels

Crnogorska policija uhapsila je djevojku zbog sumnje da je jednu kladionicu ošetila za veliki iznos novca.

Kako je saopšteno, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug", Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, podnijeli su krivičnu prijavu protiv J.R. (24) zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju na štetu privrednog subjekta u kojem je bila zaposlena.

Америчка амбасада у пламену

Svijet

Gori američka ambasada: ''Slijedi odmazda''

"Sumnja se da je J.R. počinila krivično djelo koje joj se stavlja na teret na način što je, kao operater u poslovnoj jedinici sportske kladionice u Herceg Novom, zloupotrijebila svoj položaj i izvršila više desetina elektronskih uplata novca na korisnički račun lica iz Herceg Novog u ukupnom iznosu od 167.339 evra, za koje uplate J.R. nije primila novac. Dakle, isplatom novca koji zapravo nije primila, nanijela je štetu privrednom subjektu u kojem je bila zaposlena, u navedenom iznosu", navode iz policije.

"Ona je, svakodnevno, u periodu od 1. do 19. novembra 2025. godine, bez znanja i odobrenja svojih pretpostavljenih, zloupotrebom položaja u vezi sa mogućnošću isplate novca igračima koji imaju korisničke naloge registrovane kod ovog privrednog subjekta, vršila više elektronskih uplata novca na korisnički račun jednog lica u gore navedenom ukupnom iznosu i time nanijela štetu privrednom subjektu u kojem je bila zaposlena", dodaje se.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

kladionica

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта се дешава са тијелом ако немате односе дужи период?

Ljubav i seks

Šta se dešava sa tijelom ako nemate odnose duži period?

35 min

0
Упуцао сам себе из пушке, превезен на УКЦ

Hronika

Upucao sam sebe iz puške, prevezen na UKC

39 min

1
Полиција одузела дрогу, тример, микроталасну, проточни бојлер...

Hronika

Policija oduzela drogu, trimer, mikrotalasnu, protočni bojler...

43 min

0
Неко у БиХ је за мјесец зарадио 615 хиљада КМ, и то нето

Ekonomija

Neko u BiH je za mjesec zaradio 615 hiljada KM, i to neto

48 min

0

Više iz rubrike

''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

Region

''Prvo kao eksplozija'': Jači zemljotres u Hrvatskoj

1 h

0
Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих

Region

Posvađao se sa dvojicom muškaraca, pa nožem nasrnuo na njih

1 h

0
Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

Region

Prosvjetni radnik uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja učenika

1 h

0
Земљотрес у Хрватској

Region

Zemljotres u Hrvatskoj

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Šta česte svađe rade našem tijelu i mozgu?

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner