Zemljotres u Hrvatskoj

Zemljotres magnitude 2,9 stepena Rihtera zabilježen je u u ranim jutarnjim časova na području Siska.

