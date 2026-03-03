Logo
Zemljotres u Hrvatskoj

03.03.2026

07:12

Земљотрес у Хрватској
Zemljotres magnitude 2,9 stepena Rihtera zabilježen je u u ranim jutarnjim časova na području Siska.

Potres je zabilježen 46 kilometara jugoistočno od Zagreba te četiri kilometra sjeverozapadno od Siska.

Svijet

Vozač iz BiH divljao po auto-putu: Dobio drakonsku kaznu

Kako građani javljaju zemljotres se osjetio i u Kostajnici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

