Zemljotres u Hrvatskoj

03.03.2026
07:12
Zemljotres magnitude 2,9 stepena Rihtera zabilježen je u u ranim jutarnjim časova na području Siska.
Potres je zabilježen 46 kilometara jugoistočno od Zagreba te četiri kilometra sjeverozapadno od Siska.
Kako građani javljaju zemljotres se osjetio i u Kostajnici.
❗Update: #Earthquake (#potres) M2.9 occurred 4 km NW of #Sisak (#Croatia) 18 min ago (local time 05:46:05). Info at:— EMSC (@LastQuake) March 3, 2026
