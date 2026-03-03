Logo
Large banner

Policija oduzela drogu, trimer, mikrotalasnu, protočni bojler...

Autor:

Stevan Lulić

03.03.2026

09:42

Komentari:

0
Полиција одузела дрогу, тример, микроталасну, проточни бојлер...

Policija u Skelanima uhapsila je D.M. sa područja Srebrenice zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela.

On se sumnjiči za proizvodnju i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i tešku krađu.

marke novac KM

Ekonomija

Neko u BiH je za mjesec zaradio 615 hiljada KM, i to neto

Tokom pretresa kuće i ugostiteljskog objekta koje koristi uhapšeni policija je pronašla i oduzela veliki broj predmeta koji se dovode u vezu sa počinjenim djelima.

"Pronađeni su i privremeno oduzeti sledeći predmeti: PVC paketić sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “spid”, ukupne mase 19,2 grama, PVC paketić u kojem se nalazilo više smotuljaka sa sadržajem zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu“, saopšteno je iz policije.

Ерик Дејн

Kultura

Potvrđen uzrok smrti poznatog glumca Erika Dejna

Osim toga, oduzeti su i kosačica za travu, motorni trimer, hilti bušilica, brusilica, mikrotalasna peć, protočni bojler, dvije motorne testere i tri motora za čamac.

Za ove predmete se sumnja da su ukradeni.

"Sve dalje mjere i radnje na dokumentovanju navedenog krivičnog djela preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini", zaključuje se u saopštenju policije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krađa

Droga

Srebrenica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Hronika

HOROR Otac ispred zgrade pronašao sina (17) u lokvi krvi, ljekari mu se bore za život

2 h

0
Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Hronika

Psi napali ženu koja ih je čuvala, morala da interveniše i policija

2 h

0
Несрећа у Српској, погинуо пјешак

Hronika

Nesreća u Srpskoj, poginuo pješak

12 h

0
Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

Hronika

Oglasila se policija zbog smrti djeteta u banjalučkom vrtiću

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Šta česte svađe rade našem tijelu i mozgu?

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner