Policija oduzela drogu, trimer, mikrotalasnu, protočni bojler...

Policija u Skelanima uhapsila je D.M. sa područja Srebrenice zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela.

On se sumnjiči za proizvodnju i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i tešku krađu.

Ekonomija Neko u BiH je za mjesec zaradio 615 hiljada KM, i to neto

Tokom pretresa kuće i ugostiteljskog objekta koje koristi uhapšeni policija je pronašla i oduzela veliki broj predmeta koji se dovode u vezu sa počinjenim djelima.

"Pronađeni su i privremeno oduzeti sledeći predmeti: PVC paketić sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “spid”, ukupne mase 19,2 grama, PVC paketić u kojem se nalazilo više smotuljaka sa sadržajem zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu“, saopšteno je iz policije.

Kultura Potvrđen uzrok smrti poznatog glumca Erika Dejna

Osim toga, oduzeti su i kosačica za travu, motorni trimer, hilti bušilica, brusilica, mikrotalasna peć, protočni bojler, dvije motorne testere i tri motora za čamac.

Za ove predmete se sumnja da su ukradeni.

"Sve dalje mjere i radnje na dokumentovanju navedenog krivičnog djela preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini", zaključuje se u saopštenju policije.