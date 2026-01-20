Logo
Moguć prekid nastave u Čelincu

Izvor:

Glas Srpske

20.01.2026

16:12

Komentari:

0
Могућ прекид наставе у Челинцу
Foto: Ustupljena fotografija

Nastava za đake Osnovne škole „Miloš Dujić“ u Čelincu od sutra, 21. januara će biti skraćena, a ako ne bude riješen problem sa lošim grijanjem moguć je i prekid nastave.

Direktor škole Siniša Begović je donio odluku o skraćenju nastavnog časa na 30 minuta, kao i o skraćenju aktivnosti u produženom boravku. Odluka važi za centralnu školu do 23. januara, dok će se nastava u područnim odjeljenjima odvijati normalno.

- O navedenom će biti obaviješteno nadležno ministarstvo, uz zahtjev za odobrenje skraćenja nastavnih časova sve dok se ne riješi problem sa grijanjem. Ukoliko se problem ne otkloni, kao posljednja opcija biće razmotren privremeni prekid nastave – navodi se u odluci direktora .

Dodaje se da je nadležnom preduzeću „Gradsko grijanje“ uredno prijavljivan problem sa isporukom toplotne energije, a situaciji su obaviješteni svi relevantni organi u opštini Čelinac.

- Svakodnevno se mjeri temperatura u školskim prostorijama i vodi se računa o zakonski propisanim minimalnim temperaturama koje još uvijek omogućavaju izvođenje nastave. Sve odluke donose se u najboljem interesu učenika, uz nastojanje da se nastava organizuje u skladu sa mogućnostima, vodeći računa o bezbjednosti učenika i zaposlenih. Škola ne može snositi odgovornost za nastalu situaciju, koja je uzrokovana problemima u isporuci toplotne energije – piše u saopštenju.

Nastava će trajati od 7.30 do 11.05 časova, a za prvi razred do 09.30 časova. Produženi boravak će raditi do 14 časova.

Čelinac

osnovna škola

grijanje

