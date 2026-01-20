Koliko vode dnevno biste trebali piti u skladu sa godinama?

Nedovoljan dnevni unos vode može uzrokovati dehidraciju, a prema mišljenju stručnjaka, to može imati negativan uticaj na naše zdravlje.

Ljekar Džonatan Vebster je kazao da postoji nekoliko neugodnih nuspojava dehidracije, uključujući glavobolje, konfuziju, umor, zatvor, nedostatak koncentracije i infekciju urinarnog trakta.Kako navodi Nešnal Helt Service, većini ljudi je potrebno između 1,5 i dvije litre tečnosti dnevno. Iako je obična voda najbolja, može se konzumirati i kroz razne namirnice i pića koja sadrže vodu, poput čaja i kafe, kao i stvari poput mlijeka, dinje, supa i variva. Vebster je naveo koliko bismo trebali piti svaki dan ovisno o našoj dobi."Njihova tijela se još uvijek razvijaju, a hidratacija je ključna za funkciju mozga, probavu i regulaciju tjelesne temperature", rekao je. Zbog toga biste trebali poticati mališane da piju što više vode.

- Tinejdžeri: 1,6 do 1,9 litara za djevojke i 1,5 litara za mladiće dnevno

Ispostavilo se da tinejdžeri trebaju piti više tečnosti od većine nas, posebno oni između 14 i 18 godina. Tokom ovog ključnog perioda rasta, njihove potrebe za hidratacijom rastu, a voda je neophodna za održavanje energije, podršku metabolizmu i funkcionisanju mišića.- Odrasle osobe koje su mlađe od 60 godina: 1,6 litara za žene i dvije litre za muškarce dnevno

Ljekar je napomenuo da faktori poput vježbanja, klime i prehrane utiču na individualne potrebe.

"Pravilna hidratacija pomaže u regulaciji temperature, funkciji bubrega i koncentraciji", dodao je.

- Odrasle osobe koje imaju više od 60 godina: 1,6 litara do 2 litre dnevno