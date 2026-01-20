Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja: Evo kako ga pravilno koristiti

Jabukovo sirće je od interesa i za ljude koji vode zdrav način života i za naučnike. Međutim, sve više ljudi je počelo da ga uzima pred Novu godinu i Božićne praznike. Razlog je bogata praznična trpeza.

Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja, ali niko i ne zna da ga koristi pravilno.

Hronika Trojka tjerala djecu na prosjačenje, evo koliko ih robije čeka

Posljednjih godina sprovedeno je niz studija koje su pokazale da ga je najbolje uzimati prije obroka. Rastvor jabukovog sirćeta i vode pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi. Takođe, podstiče gubitak težine i dodatno povećava apsorpciju gvožđa.

Istraživanja pokazuju da dnevna konzumacija 20 ml jabukovog sirćeta razblaženog vodom može da donese mnoge zdravstvene koristi. Međutim, postoji jedno važno pravilo – piće treba popiti prije obroka.

Evo kako može da pomogne:

– održava stabilan nivo šećera u krvi – istraživanje objavljeno 2013. u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry pokazalo je da sirćetna kiselina inhibira varenje ugljenih hidrata u digestivnom traktu, pa je stoga od neprocjenjive vrijednosti za pacijente sa dijabetesom tipa 2.

Druga istraživanja objavljena 2011. godine u Diabetes Care pokazuju da jabukovo sirće takođe može da pomogne ljudima sa dijabetesom tipa 1

Hronika Voz udario muškarca u blizini stanice, stradao na licu mjesta

– smanjuje tjelesnu težinu – sirće povećava osjećaj sitosti, ali analize pokazuju da najbolje efekte donose proizvodi sa visokom koncentracijom sirćetne kiseline

– povećava apsorpciju gvožđa – istraživanje objavljeno 2002. godine u Journal of Agricultural and Food Chemistry pokazalo je da jabukovo sirće povećava apsorpciju gvožđa na nivou crijeva.

Najveću korist dobijamo od konzumiranja jabukovog sirćeta kada ga uzimamo prije obroka. Stručnjaci smatraju da mješavinu sirćeta i vode treba piti neposredno prije jela, a ne nekoliko sati prije. S druge strane, piti sirće na prazan stomak prije doručka nije dobra ideja.

Hronika Carinskom službeniku godina dana zatvora zbog primanja dara

Ovo pravilo se posebno odnosi na pacijente sa stomačnim i crijevnim oboljenjima, ali važno je zapamtiti da jabukovo sirće na prazan stomak može kod bilo koga da izazove gorušicu, loše varenje ili bol u stomaku. Iz istih razloga, ne treba ga uzimati uveče. Mješavinu je najbolje piti prije ručka ili prije rane večere.