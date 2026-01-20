Sutra pretežno suvo i hladno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti hladno i pretežno suvo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 10 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti umjereno do pretežno oblačno i hladno, uz mraz. Tokom dana zadržavaće se promjenljivo oblačno i suvo vrijeme, sa slabim padavinama koje se očekuju samo na jugu: u nižim predjelima kiša, a u brdsko-planinskim predelima u Hercegovini slab snijeg.

U ostalim krajevima očekuje se suvo i hladno vrijeme, uz moguću maglu po kotlinama i uz riječne tokove, koja se ponegdje može zadržati tokom većeg dijela dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus osam do minus četiri, a maksimalna od minus tri do 10 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je preovladavalo oblačno vrijeme u sjevernim krajevima i prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima. Sunčano je bilo u Hercegovini, jugozapadnu i na planinama, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus osam, Ivan Sedlo minus sedam, Mrakovica minus šest, Kneževo i Sokolac minus četiri, Mrkonjić Grad, Foča, Čemerno, Bihać, Sarajevo i Tuzla minus tri, Banjaluka, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Novi Grad, Rudo, Srbac i Drvar minus dva, Prijedor, Ribnik, Srebrenica, Bugojno, Livno i Sanski Most minus jedan, Zvornik nula, Jajce jedan, Han Pijesak i Zenica dva, Gacko tri, Bileća i Mostar osam i Trebinje 11 stepeni Celzijusovih.