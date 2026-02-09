Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

Vozač kamiona iz Srbije poginuo je u subotu kad je došlo do saobraćajne nesreće u sjevernom dijelu Minhena!

Niki K, koji je imao 33 godine, nastradao je kad je vozač "poršea" udario u stub rasvjete. Prema podacima vatrogasne službe Minhena, nekoliko vatrogasno-spasilačkih jedinica je alarmirano nakon hitnog poziva od ekipa hitne pomoći. Kada su vatrogasne ekipe stigle na lice mjesta, ekipe hitne pomoći su već oslobodile 32-godišnjeg vozača i njegovog 33-godišnjeg suvozača iz vozila i pružale su prvu pomoć obojici teško povrijeđenih muškaraca, prenosi TZ.

Tridesettrogodišnji muškarac, koji je navodno rodom iz Trstenika, zadobio je tako teške povrede da je morao da bude reanimiran na licu mjesta. Vozač i Niki K. su prevezeni u bolnice u Minhenu. Uprkos kontinuiranim naporima reanimacije tokom transporta, tridesettrogodišnjak je ubrzo preminuo. Timovi za krizne intervencije su pozvani da pomognu nekoliko rođaka koji su stigli na lice mjesta tokom intervencije.

Vatrogasna služba je, zajedno sa policijom, ogradila mjesto nesreće, osvijetlila područje, obezbijedila protivpožarnu bezbjednost i pomogla u zbrinjavanju povrijeđenih. Zatim su pružili podršku policiji u istrazi nesreće. Policija je započela istragu o uzroku nesreće.

U Fejsbuk grupi Gastarbajter pokrenuta je humanitarna akcija za pomoć porodici Srbina iz Trstenika koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći u subotu uveče u Minhenu.

Akciju je inicirao Dino Klepo, uputivši apel članovima grupe i široj javnosti da se, ko koliko može, uključi u prikupljanje sredstava za sahranu i podršku porodici. Kako navode prijatelji i kolege, Niki K. je bio „ljudina od čovjeka“, otac četvoro djece i profesionalni vozač kamiona, a kobne večeri nalazio se na mjestu suvozača.

"Hajmo svi ko koliko može – 5, 10 ili 20 evra – da pomognemo porodici u ovim teškim trenucima“, poručuju organizatori. Poslodavac Asim, kod kojeg je Niki radio, ističe da ima samo riječi hvale i da je Niki bio izuzetno dobar i pošten čovjek.