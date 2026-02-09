Logo
Više od šest godina proganjao ženu na društvenim mrežama: Upućivao joj prijetnje po život

Izvor:

SRNA

09.02.2026

19:05

Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот
Foto: Pexels

U Požarevcu je uhapšen 35-godišnji muškarac koji je više od šest godina putem društvenih mreža proganjao jednu ženu, slao joj uvredljive poruke i upućivao prijetnje po život.

Muškarac iz okoline Požarevca, čiji su inicijali D.P, sumnjiči se da je u periodu od 2020. do 2026. godine, putem naloga na društvenoj mreži "Fejsbuk" i aplikacije "mesindžer", protivno volji oštećene iz Požarevca, slao uvredljive poruke i upućivao prijetnje po njen život i tijelo.

granica carina droga

BiH

Koliko stranci moraju imati para za svaki dan proveden u BiH

D.P. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo proganjanje, određeno mu je zadržavanje do 48 časova i biće priveden nadležnom tužilaštvu, saopštio je MUP Srbije.

Tagovi:

Nasilje

društvene mreže

Požarevac

