Više od šest godina proganjao ženu na društvenim mrežama: Upućivao joj prijetnje po život

U Požarevcu je uhapšen 35-godišnji muškarac koji je više od šest godina putem društvenih mreža proganjao jednu ženu, slao joj uvredljive poruke i upućivao prijetnje po život.

Muškarac iz okoline Požarevca, čiji su inicijali D.P, sumnjiči se da je u periodu od 2020. do 2026. godine, putem naloga na društvenoj mreži "Fejsbuk" i aplikacije "mesindžer", protivno volji oštećene iz Požarevca, slao uvredljive poruke i upućivao prijetnje po njen život i tijelo.

D.P. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo proganjanje, određeno mu je zadržavanje do 48 časova i biće priveden nadležnom tužilaštvu, saopštio je MUP Srbije.