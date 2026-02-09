Logo
Određen pritvor osumnjičenom za teško ubistvo žene u Nišu

Izvor:

Tanjug

09.02.2026

17:27

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Viši sud u Nišu odredio je pritvor do 30 dana D.G. (56) osumnjičenom da je 6. februara u Nišu ubio A.Š. (43).

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva i zbog uznemirenja javnosti.

On je osumnjičen za krivično djelo teško ubistvo.

Kako je saopšteno iz MUP-a, policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i S.A. (61) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i D.G. (61) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

D.G. se sumnjiči da je 6. februara u Nišu, dok je bio u svom automobilu sa S.A, sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio 43-godišnju ženu koja se nalazila u vozilu, a potom se svojim automobilom, nakon što je S.A. izašao iz njega, odvezao kod D.G.

NiŠ

Ubistvo

Pritvor

