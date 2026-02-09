Određen pritvor osumnjičenom za teško ubistvo žene u Nišu

Viši sud u Nišu odredio je pritvor do 30 dana D.G. (56) osumnjičenom da je 6. februara u Nišu ubio A.Š. (43).

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva i zbog uznemirenja javnosti.

Svijet Mačka sama ušla u voz i krenula na putovanje

On je osumnjičen za krivično djelo teško ubistvo.

Kako je saopšteno iz MUP-a, policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i S.A. (61) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i D.G. (61) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Scena Otkrivena tajna Džejle Ramović koju je samo porodica znala

D.G. se sumnjiči da je 6. februara u Nišu, dok je bio u svom automobilu sa S.A, sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio 43-godišnju ženu koja se nalazila u vozilu, a potom se svojim automobilom, nakon što je S.A. izašao iz njega, odvezao kod D.G.