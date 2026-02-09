Logo
Откривена тајна Џејле Рамовић коју је само породица знала

Телеграф

09.02.2026

Пјевачица Џејла Рамовић
Фото: Инстаграм/dzejlaramovic

Пјевачица Џејла Рамовић прославила се у Звездама Гранда, а откако је крочила на јавну сцену своју интиму покушава вјешто да сакрије.

Сада је открила један детаљ који зна само њена најближа породица.

Од првог тренутка када је крочила на велику сцену, одушевила је публику, а сада је открила којим надимком је зову најближи.

Цигарета / Илустративна фотографија

Регион

Плаћају грађанима да престану пушити

Џејла нема умјетничко име, али су зато сестре смислиле симпатични надимак за њу.

"Сестре ме код куће зову Џеца",открила је кроз смијех пјевачица, пише "Телеграф".

Ипак, Џејла је признала да само породици дозвољава да је зову тако, јер своје име изузетно воли:

"Углавном ме људи зову по имену и то ми прија. Волим када ме зову Џејла".

Džejla Ramović

