Откривена тајна Џејле Рамовић коју је само породица знала

Извор:
Телеграф
09.02.2026
17:16
Пјевачица Џејла Рамовић прославила се у Звездама Гранда, а откако је крочила на јавну сцену своју интиму покушава вјешто да сакрије.
Сада је открила један детаљ који зна само њена најближа породица.
Од првог тренутка када је крочила на велику сцену, одушевила је публику, а сада је открила којим надимком је зову најближи.
Џејла нема умјетничко име, али су зато сестре смислиле симпатични надимак за њу.
"Сестре ме код куће зову Џеца",открила је кроз смијех пјевачица, пише "Телеграф".
Ипак, Џејла је признала да само породици дозвољава да је зову тако, јер своје име изузетно воли:
"Углавном ме људи зову по имену и то ми прија. Волим када ме зову Џејла".
