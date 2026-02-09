Logo
Милици Павловић стигла порука која је била намјењена Милици Тодоровић! Доживјела шок: "Савјетовала бих јој да.."

Телеграф

09.02.2026

Музичку звијезду Милицу Павловић је Телеграф по повратку са мини америчке турнеје питали о актуелним стварнима које су се протеклих дана догодиле у Србији.

Једна од тема свакако се односила и на њену колегиницу и комшиницу, Милицу Тодоровић, која је добила дијете са мушкарцем који је у браку скоро двије деценије и има двоје дјеце.

На питање како коментарише све што Милица Тодоровић тренутно пролази, Павловићева је рекла:

- Честитала сам јој након порођаја, велика је то ствар, постати мајка, добити бебицу. Читала сам, упућена сам и оно што могу да кажем - најлакше је судити. Нико од нас нема право да суди. Истина увијек зависи од оног мјеста са ког посматрате, зар не? - рекла је она за Телеграф.рс и додала:

Милица Тодоровић

Сцена

Огласила се сестра Милице Тодоровић због ожењеног оца њеног дјетета, по поручила

Милици бих савјетовала да се бави бебицом, да гледа у ту нову љубав, да се посвети првим данима и недјељама мајчинства, а у животу све дође на своје, само треба мало више времена да прође, па кад се окренеш, кажеш - и та епизода је прошла.

На питање да ли ће ићи да је посјети и, по традицији, на бабине, Милица нам је рекла:

- Вољела бих, наравно! За почетак да је пустимо да се опорави. Како кажу, барем код мене на југу је тако, првих 40 дана се не посјећује бебица, да се не би неки вирус пренио. На југу се каже да је "не урочиш", тако да, сачекаћемо. Честитала сам јој, чуле смо се свакако - истакла је пјевачица и испричала урнебесну ситујацију која јој се догодила након што се Тодоровићева породила.

Milica Todorovic

Сцена

"Њој и беби потребна је снага и мир" Позната пјевачица о свему кроз шта пролази

- Ево да вас мало насмијем, када се породила Милица, честитала сам јој тад дан. Сутрадан, ујутру, кренула сам на пилатес, око пола 9 ујутру и стиже мени порука од колеге Бобана Рајовића. Каже: "Миле мој, срећно ти рођење дјетета, да си жива здрава...". Ја пјешачим и смијем се, гледам да ли је промашио профил. Одговорила сам му гласовном поруком, рекла сам му: "Бобане, хвала ти пуно, уљепшао си ми јутро, вјероватно и дан, али ја се нисам породила. Нажалост, још увијек нисам мајка, промашио си тотално", на шта је он одговорио: "Која сам ја будала". Ма шоу, Бобан је страшно шармантан. Ја ћу увијек кад ми неко помене Милицу Тодоровић и дете, да се сјетим овога, стварно је хит - испричала је Милица Павловић кроз смијех, па на питање о томе да ли би и она вољела да се оствари у улози мајке, рекла:

- Само полако, наравно да желим, то су најљепше могуће ствари, али биће како Бог буде рекао. Има онај горе план за све нас - истакла је Милица Павловић.

Milica Pavlović

Милица Тодоровић дијете

Milica Todorović

