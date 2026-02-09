Logo
Ко је нова мис Србије 2026?

Она

09.02.2026

13:15

Ко је нова мис Србије 2026?
Фото: Mis Srbije

Избор за мис Србије 2026. одржан је синоћ 8. фебруара 2026. године у МТС дворани у Београду, гдје је Србија добила нову представницу за свјетски избор љепоте.

Од 18 финалисткиња, које су претходно прошле припреме на Златибору, националну круну понијела је Симона Манојловић, кандидаткиња под редним бројем 11.

Нова мис Србије долази из Новог Сада

Симона Манојловић има 21 годину, живи у Новом Саду, а родом је из Равног Села код Врбаса. Образована је као наутички техничар, а у овом периоду била је фокусирана на моделинг и манекенство. У слободно вријеме посвећена је путовањима, позоришту и школи глуме. Позната је по томе што не одустаје од својих ставова и жеља, а, како истиче, свијет јој је мали за снове и авантуре које жели да доживи.

Симона ће Србију представљати у мају на Избору за мис свијета.

Гламурозно финале у знаку Холивуда

Финално вече националног избора Miss World Serbia 2026 протекло је у знаку гламура, уз тематску посвету холивудским дивама 20. вијека, док је централно питање вечери гласило:

"Да ли је љепота моћ или терет?"

Програм је започео свечаним црвеним тепихом у 19.30 часова, под називом Холивудски стајлинг - српски печат, на којем се појавило више од 40 ВИП званица, номинованих за признања Модна икона 2025/2026 и Модна икона деценије.

Финале избора почело је у 21 час, када је публика у дворани, али и пред малим екранима, сазнала која дјевојка осваја националну круну.

За музички део вечери били су задужени Принц од Врање, Каyа, дует Јеллена и Филип Змахер, као и Hurricane 2, што је додатно допринијело атмосфери спектакла и емоција.

Прва пратиља мис Србије 2026

Титулу прве пратиље понијела је Мина Ненадовић, кандидаткиња под бројем 10.Мина Ненадовић има 19 година и долази из Ваљева. Завршила је гимназију, билингвални смјер, говори енглески и француски језик, а тренутно студира Правни факултет, са амбицијом да се бави корпоративним правом. Занимају је политика, дипломатија и мода, а важи за особу са јасно израженим јавним ставом и дубоким промишљањем.

Друга пратиља мис Србије 2026

Титулу друге пратиље Мис Србије 2026 понијела је Теодора Ристић, кандидаткиња под бројем 13.Теодора Ристић има 20 година и долази из Београда. Студенткиња је Факултета безбједности, а од малена се бавила одбојком, спортом који је, како истиче, научио дисциплини, упорности и тимском духу. Тренутно је усмјерена ка моделингу и манекенству, у чему види простор за даљи професионални развој.

За себе каже да је позитивна, амбициозна и љубазна, а посебно истиче да стално ради на себи и тежи личном напретку - како на професионалном, тако и на личном плану, преноси Она.рс.

