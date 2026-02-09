Logo
Large banner

"Makron pravi predstavu"

Izvor:

RT Balkan

09.02.2026

17:04

Komentari:

0
"Макрон прави представу"
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Najave francuskog predsjednika Emanuela Makrona da će navodno pozvati ruskog lidera Vladimira Putina su neozbiljne, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov u intervjuu za NTV.

"I kada je Makron ponovo objavio, prije tri nedjelje: 'Pozvaću Putina... Samo da pripremim... Moramo da pripremimo tehničke aspekte za razgovor sa Putinom'. To nije ozbiljno. Ako želite da pozovete, samo pozovite", istakao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, zreli lideri obično objavljuju svoje kontakte nakon razgovora.

"Davanje ovih izjava je kao da pripremate neku vrstu predstave i treba što više da uzbudite publiku... Evropa je takva kakva je", zaključio je ruski ministar.

сиромаштво

Hronika

Užas u Sarajevu: Djecu tjerali na prosjačenje, kažnjavali ih ako ne donesu 50 KM

Istovremeno, Evropa šalje privatne signale o svojoj želji da učestvuje u diskusiji o rješenju ukrajinskog sukoba.

"Signali koje šalju kroz razne ne baš javne kanale su: 'I mi smo dio problema, i mi smo dio procesa, trebalo bi da imamo mesto za stolom'. Ali oni javno govore istu stvar, i ništa novo se ne dešava", poručio je Lavrov.

Ruski ministar je i ranije izjavio da Moskva ima kontakte sa određenim evropskim liderima, koji zovu i "traže da se o tim kontaktima ne govori", ali da se ništa od onoga što tokom tih povjerljivih kontakata saopštavaju ni u čemu ne razlikuje od onoga što izjavljuju javno, prenosi RT Balkan.

Podijeli:

Tagovi:

Emanuel Makron

Sergej Lavrov

Vladimir Putin

sastanak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ

Hronika

Užas u Sarajevu: Djecu tjerali na prosjačenje, kažnjavali ih ako ne donesu 50 KM

1 h

0
Нестанак дјечака шокирао Аустралију: Полиција више не вјерује да је жив

Svijet

Nestanak dječaka šokirao Australiju: Policija više ne vjeruje da je živ

1 h

0
Линдзи Вон тајно оперисана други пут

Ostali sportovi

Lindzi Von tajno operisana drugi put

1 h

0
Рјабков: Постоји идеја о одржавању састанка Путина и Трампа

Svijet

Rjabkov: Postoji ideja o održavanju sastanka Putina i Trampa

1 h

0

Više iz rubrike

Нестанак дјечака шокирао Аустралију: Полиција више не вјерује да је жив

Svijet

Nestanak dječaka šokirao Australiju: Policija više ne vjeruje da je živ

1 h

0
Рјабков: Постоји идеја о одржавању састанка Путина и Трампа

Svijet

Rjabkov: Postoji ideja o održavanju sastanka Putina i Trampa

1 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Članovi Kongresa od danas imaju pravo da čitaju neredigovane Epstajnove dokumente

1 h

0
Рибар бјежао од слонова па га убио крокодил

Svijet

Ribar bježao od slonova pa ga ubio krokodil

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

13

Poljoprivrednici FBiH: Zabraniti uvoz mlijeka

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner