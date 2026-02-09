"Makron pravi predstavu"

Najave francuskog predsjednika Emanuela Makrona da će navodno pozvati ruskog lidera Vladimira Putina su neozbiljne, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov u intervjuu za NTV.

"I kada je Makron ponovo objavio, prije tri nedjelje: 'Pozvaću Putina... Samo da pripremim... Moramo da pripremimo tehničke aspekte za razgovor sa Putinom'. To nije ozbiljno. Ako želite da pozovete, samo pozovite", istakao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, zreli lideri obično objavljuju svoje kontakte nakon razgovora.

"Davanje ovih izjava je kao da pripremate neku vrstu predstave i treba što više da uzbudite publiku... Evropa je takva kakva je", zaključio je ruski ministar.

Istovremeno, Evropa šalje privatne signale o svojoj želji da učestvuje u diskusiji o rješenju ukrajinskog sukoba.

"Signali koje šalju kroz razne ne baš javne kanale su: 'I mi smo dio problema, i mi smo dio procesa, trebalo bi da imamo mesto za stolom'. Ali oni javno govore istu stvar, i ništa novo se ne dešava", poručio je Lavrov.

Ruski ministar je i ranije izjavio da Moskva ima kontakte sa određenim evropskim liderima, koji zovu i "traže da se o tim kontaktima ne govori", ali da se ništa od onoga što tokom tih povjerljivih kontakata saopštavaju ni u čemu ne razlikuje od onoga što izjavljuju javno, prenosi RT Balkan.