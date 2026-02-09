Logo
Članovi Kongresa od danas imaju pravo da čitaju neredigovane Epstajnove dokumente

Izvor:

Tanjug

09.02.2026

16:50

Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Predstavnici u američkom Kongresu moći će da pregledaju neredigovane verzije dokumenata povezanih sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, a koje je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo prije desetak dana.

Članovi Kongresa će tako od danas moći da pregledaju više od tri miliona dokumenata u originalnom obliku, prenosi AP.

Ministarstvo pravde objavilo je redigovane verzije dokumenata nakon što je Kongres o tome usvojio zakon tokom prošle godine.

U mnogim dokumentima u dosijeima su neki detalji redigovani, uključujući imena, imejl adrese i lica na fotografijama i video zapisima žena i djevojčica koje su potencijalno bile Epstinove žrtve.

Advokati koji zastupaju neke od žrtava kritikovali su "kršenje privatnosti" u dosijeima, odnosno činjenicu da pojedini lični podaci nekih potencijalnih žrtava nisu bili redigovani.

Džefri Epstajn

Amerika

