Članovi Kongresa od danas imaju pravo da čitaju neredigovane Epstajnove dokumente

Predstavnici u američkom Kongresu moći će da pregledaju neredigovane verzije dokumenata povezanih sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, a koje je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo prije desetak dana.
Članovi Kongresa će tako od danas moći da pregledaju više od tri miliona dokumenata u originalnom obliku, prenosi AP.
Ministarstvo pravde objavilo je redigovane verzije dokumenata nakon što je Kongres o tome usvojio zakon tokom prošle godine.
U mnogim dokumentima u dosijeima su neki detalji redigovani, uključujući imena, imejl adrese i lica na fotografijama i video zapisima žena i djevojčica koje su potencijalno bile Epstinove žrtve.
Advokati koji zastupaju neke od žrtava kritikovali su "kršenje privatnosti" u dosijeima, odnosno činjenicu da pojedini lični podaci nekih potencijalnih žrtava nisu bili redigovani.
