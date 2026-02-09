Orban: Napustili smo EPP zbog nametanja imigracione politike

Izvor:
Mađarska je napustila Evropsku narodnu stranku jer je ta partija željela da Budimpešti nametne briselsku imigracionu politiku, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
On je rekao da je rukovodstvo EPP-a, na čelu sa Manfredom Veberom, zahtijevalo od Mađarske da odustane od politike prema kojoj ne dozvoljava migrantima da uđu na njenu teritoriju i čak gradi ogradu i ne dozvoljava bilo kome da uđe bez dozvole.
"Oni su na ogradu reagovali histerično i bijesno. Morali smo da napustimo EPP jer smo, iskreno govoreći, bili ucijenjeni", podsjetio je Orban.
Prema njegovim riječima, iz EPP-a su poručili Mađarskoj da će ometati, podrivati i kažnjavati Budimpeštu na svakom mogućem koraku ako ne odustane od politike da neće da bude država migranata.
"Mi smo rekli: `U redu. Uživajte. Zbogom.` I izašli smo iz EPP-a", naveo je Orban.
Mađarski premijer napomenuo je da je Mađarska čekala godinu ili dvije dok snage slične aktuelnim vlastima u Budimpešti nisu ojačale, te da je onda osnovana parlamentarna grupa Patriote, koja je danas treća najveća politička sila u Evropi i da će uskoro biti druga, a zatim i prva.
