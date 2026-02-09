Logo
Orban: Napustili smo EPP zbog nametanja imigracione politike

Izvor:

SRNA

09.02.2026

15:43

Komentari:

0
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarska je napustila Evropsku narodnu stranku jer je ta partija željela da Budimpešti nametne briselsku imigracionu politiku, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je rekao da je rukovodstvo EPP-a, na čelu sa Manfredom Veberom, zahtijevalo od Mađarske da odustane od politike prema kojoj ne dozvoljava migrantima da uđu na njenu teritoriju i čak gradi ogradu i ne dozvoljava bilo kome da uđe bez dozvole.

"Oni su na ogradu reagovali histerično i bijesno. Morali smo da napustimo EPP jer smo, iskreno govoreći, bili ucijenjeni", podsjetio je Orban.

Састанак Зоран Стевановић и Путеви РС

Republika Srpska

Održan sastanak o hitnim mjerama sanacije mosta i klizišta na rijeci Bistrici

Prema njegovim riječima, iz EPP-a su poručili Mađarskoj da će ometati, podrivati i kažnjavati Budimpeštu na svakom mogućem koraku ako ne odustane od politike da neće da bude država migranata.

"Mi smo rekli: `U redu. Uživajte. Zbogom.` I izašli smo iz EPP-a", naveo je Orban.

Mađarski premijer napomenuo je da je Mađarska čekala godinu ili dvije dok snage slične aktuelnim vlastima u Budimpešti nisu ojačale, te da je onda osnovana parlamentarna grupa Patriote, koja je danas treća najveća politička sila u Evropi i da će uskoro biti druga, a zatim i prva.

Viktor Orban

imigracioni zakon

Mađarska

