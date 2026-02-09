Udruženje ekonomista "RS SVOT" nagradilo najboljeg studenta

Nagradu najboljem studentu je uručio Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista "RS SWOT" .

Udruženje ekonomista "RS SVOT" poklonom za najboljeg studenta, prije svega želi pokazati da neko prepoznaje zalaganje dobrih studenata i da im na ovaj način daju podstrek da nastave sa radom i da vide da se znanje cijeni.

Dodjelom priznanja Udruženje ekonomista "RS SVOT" je nastavilo tradiciju nagrađivanja najboljih studenata ekonomskih fakulteta u RS i najboljih učenika srednjih ekonomskih škola.