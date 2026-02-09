Logo
Udruženje ekonomista "RS SVOT" nagradilo najboljeg studenta

ATV

09.02.2026

15:29

Удружење економиста "РС СВОТ" наградило најбољег студента
Foto: Svot.ba

Udruženje ekonomista "RS SVOT" nagradilo je laptopom Danila Rogića, najboljeg studenta na studijskom programu “Poslovna informatika” Ekonomskog fakulteta Banja Luka.

Nagradu najboljem studentu je uručio Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista "RS SWOT" .

Udruženje ekonomista "RS SVOT" poklonom za najboljeg studenta, prije svega želi pokazati da neko prepoznaje zalaganje dobrih studenata i da im na ovaj način daju podstrek da nastave sa radom i da vide da se znanje cijeni.

Лабубу лутке

Ekonomija

Labubu manija se nastavlja: Proizvođač postao globalni fenomen

Dodjelom priznanja Udruženje ekonomista "RS SVOT" je nastavilo tradiciju nagrađivanja najboljih studenata ekonomskih fakulteta u RS i najboljih učenika srednjih ekonomskih škola.

