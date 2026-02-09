Logo
Ne izlazite bez prijeke potrebe: Nezdrav vazduh u ovih sedam gradova

09.02.2026

10:09

Загађење ваздуха у Бањалуци
Foto: ATV

Vazduh je jutros najnezdraviji u Visokom, gd‌je je indeks kvaliteta 178, a građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici “Zrak.ekoakcija”.

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da je vazduh nezdrav i u Kaknju sa indeksom kvaliteta 168, Ilijašu 163, Travniku 164, Zenici 157, Tuzli 160 i Maglaju 152.

Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Banjaluci, sa indeksom kvaliteta 125, Prijedoru 149, Brodu 142, Vogošći 126, Tešnju 116 i Sarajevu 117.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

