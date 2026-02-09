Logo
Opirao se hapšenju, povrijedio dva policajca

09.02.2026

11:15

Опирао се хапшењу, повриједио два полицајца
Foto: ATV

Muškarac iji su inicijali S.T. uhapšen je jer je u Kneževu prilikom hapšenja pružao otpor, napao i povrijedio dva policajca, kojima je ukazana ljekarska pomoć.

Lice S.T. upravljalo je vozilom "opel", a prilikom zaustavljanja utvrđeno mu je 1,97 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Uhapšeni je osumnjičen za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Pripadnici Policijske stanice Laktaši su u subotu, 7. februara, uhapsili lice iz ovog grada čiji su inicijali B.J. koje je prijavljeno za narušavanje javnog reda i mira, a pri hapšenju je pružalo aktivan otpor i utvrđeno mu je 1,60 promila alkohola u krvi.

Uhapšeno lice osumnjičeno je za krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje napadom na policijskog službenika.

O svemu su obaviješteni Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i Odjeljenje za prekršaje banjalučkog Osnovnog suda.

