Serena Vilijams na stubu srama: "Uvijek se sjetim Đokovića"

09.02.2026

12:40

Komentari:

0
Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"
Foto: Tanjug / AP

Čuvena američka teniserka Serena Vilijams je tokom Superboula reklamirala preparate za mršavljenje.

Poznati teniski novinar Hose Moron je reagovao i iznio niz kritika na račun Vilijams.

Moron ne može da vjeruje da Serena reklamira nešto što izaziva sijaset neželjenih efekata.

"Svaki put kad vidi nešto ovako, sjetim se Novaka Đokovića, koji je rekao da mu je ponuđen blanko ček da promoviše poznati brend zaslađenih bezalkoholnih pića, a koji je odgovorio da ne može da promoviše nešto što nije u skladu sa njegovim idealima i da se ne radi samo o novcu. On daje dobar primjer društvu. Sramota za Serenu", napisao je Moron.

Serenin suprug je u upravnom odboru kompanije koja se bavi proizvodnjom ovog preparata, a američka teniserka je, navodno, zahvaljujući ovom preparatu smršala 14 kilograma.

Reklama je prikazana na poluvremenu Superbola i u njoj Serena sama sebi ubrizgava taj regulator i naručuje novu verziju u obliku pilule.

