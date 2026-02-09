Serena Vilijams na stubu srama: "Uvijek se sjetim Đokovića"

Poznati teniski novinar Hose Moron je reagovao i iznio niz kritika na račun Vilijams.

Moron ne može da vjeruje da Serena reklamira nešto što izaziva sijaset neželjenih efekata.

"Svaki put kad vidi nešto ovako, sjetim se Novaka Đokovića, koji je rekao da mu je ponuđen blanko ček da promoviše poznati brend zaslađenih bezalkoholnih pića, a koji je odgovorio da ne može da promoviše nešto što nije u skladu sa njegovim idealima i da se ne radi samo o novcu. On daje dobar primjer društvu. Sramota za Serenu", napisao je Moron.

Qué triste que una figura tan grande como Serena decida usar su altavoz para promocionar en plena Superbowl un medicamento para adelgazar.



Millones de personas viendo eso. Qué horror.



Decenas de efectos secundarios y riesgo para la salud. pic.twitter.com/FA47aHpEoV — José Morón (@jmgmoron) February 9, 2026

Serenin suprug je u upravnom odboru kompanije koja se bavi proizvodnjom ovog preparata, a američka teniserka je, navodno, zahvaljujući ovom preparatu smršala 14 kilograma.

Reklama je prikazana na poluvremenu Superbola i u njoj Serena sama sebi ubrizgava taj regulator i naručuje novu verziju u obliku pilule.