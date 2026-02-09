Bed Bani nastup na Superboulu: Nastup uključivao pravo vjenčanje, Tramp kritikovao

Muzičke zvijezde bile su u prvom planu 60. Superboula, uz Krisa Prata i Džona Bon Džovija koji su predstavili ekipe, niz upečatljivih izvedbi prije utakmice i dugo iščekivani nastup Beda Banija na poluvremenu, koji je predstavljao svojevrsnu turneju kroz portorikansku kulturu. Šou je uključivao i pravo vjenčanje uživo.

Bed Bani je na poluvremenu Superboula, koji je ove godine osvojio Sijetl Sihokse, na scenu doveo Lejdi Gagu, Rikija Martina i veliki dio svog rodnog Portorika. „God blec Amerika!“ povikao je pri kraju nastupa, što je bila jedna od rijetkih rečenica na engleskom jeziku tokom 13-minutnog spektakla.

Uslijedilo je prozivanje država Sjeverne, Južne i Centralne Amerike, među kojima su bili Urugvaj, Kolumbija, Venecuela, Kuba, Sjedinjene Američke Države i Kanada. Parada zastava ovih zemalja prošla je kroz polja šećerne trske koja su činila centralni dio scenografije.

Svijet Niko nikada ovo nije uradio u Superboulu!

Nastup Beda Banija bio je svojevrsni omaž Portoriku. Nakon nabrajanja država, a na samom kraju nastupa, poručio je: „Mi patria Puerto Rico, seguimos aquí“, odnosno: „Moja domovina Portoriko, još smo ovdje“. Na scenu je zatim izveo i čitavu povorku slavnih, među kojima su bili Kardi Bi, Džesika Alba i Pedro Paskal.

Tridesetjednogodišnji muzičar nastup je započeo među lažnim redovima šećerne trske, prolazeći pored prepoznatljivih portorikanskih motiva, uključujući farmere sa slamnatim šeširima, starce koji igraju domine i kiosk sa rendanim ledom, dok je izvodio svoj regeton hit iz 2022. godine „Tití me pregunto“. U rukama je nosio loptu američkog fudbala, a na sebi je imao potpuno bijeli dres sa brojem 64 i svojim pravim prezimenom Okasio.

Potom je stao na krov male ružičaste kuće, dok su plesači bili u dvorištu, i izveo pjesmu „Jo perreo sola“, a zatim se popeo na krov pikap-kamioneta za numeru „Eoo“.

Scena se zatim pretvorila u svadbu, tokom koje se mladi bračni par razmaknuo i otkrio Lejdi Gagu kao prvo veliko iznenađenje večeri. Ona se Bed Baniju pridružila u izvedbi pjesme „Baile inolvidable“. Gaga je svoj nastup na poluvremenu Superboula imala 2017. godine.

Par je zaista i vjenčan tokom ovog nastupa, potvrdio je Bed Banijev predstavnik, navodeći da je muzičar bio svjedok i da je potpisao njihov vjenčani list.

Bed Bani je potom prešao na pjesmu „Nuevajol“, u scenografiji koja je podsjećala na parking tržnog centra.

Riki Martin, portorikanska zvijezda prethodne generacije, pridružio mu se u izvedbi numere „Lo ke le paso a Havaji“. Nastup je uslijedio sedmicu nakon što je 31-godišnja superzvezda osvojila Gremi za album godine „Debí tirar mas fotos“, koji predstavlja ljubavno pismo njegovom domu.

Šou je uključivao i scenu dječaka koji sa roditeljima na televiziji gleda dodjelu Gremija. Bed Bani se pojavljuje, prilazi i uručuje dječaku statuetu Gremija.

Bed Bani

Na društvenoj mreži Trut sošal, američki predsjednik Donald Tramp nazvao je nastup „apsolutno užasnim, jednim od najgorih ikad“.

Pank-pop veterani iz zaliva San Franciska, bend Grin Dej, nastupili su prije utakmice i odsvirali dio pjesme „Gud ridens (Tajm of jor lajf)“ tokom parade bivših najkorisnijih igrača Superboula (MVP).

Lokalne legende Stiv Jang, Džo Montana i Džeri Rajs bili su među onima koji su izašli na teren tokom izvođenja pjesme, osmišljene kao obilježavanje 60 godina Superboula.

Bili Džo Armstrong, Majk Dirnt i Tre Kul zatim su prešli na žešći repertoar, uključujući „Holidej“, „Bulevar slomljenih snova“ i „Amerikan idiot“. Armstrong nije cenzurisao psovku u tekstu pjesme „Amerikan idiot“. Riječ je u TV prenosu na NBC-ju bila utišana, ali je na stadionu izazvala glasno odobravanje publike.

Pjevač i kantautor Čarli Put izveo je široku i soul verziju himne „Zvjezdano-barjačni baner“. Tridesetčetvorogodišnjak iz Nju Džerzija stajao je za rods električnim klavirom, uz pratnju hora i sekcije duhača. Njegova interpretacija trajala je jedan minut i 56 sekundi, što je nešto brže od prosjeka za himnu na Superboulu.

Prije toga, Brendi Karlajl je uz akustičnu gitaru izvela „Amerika, lijepa“. Četrdesetčetvorogodišnja folk i kantri rokerka nosila je crno odijelo, a na terenu stadiona „Levi’s“ pratile su je violina i violončelo.

Bed Bani

Koko Džouns, 28-godišnja pjevačica, kantautorica i glumica iz Kolumbije u Južnoj Karolini, nastupila je u bijeloj haljini uz pratnju gudačkog okteta, izvodeći pjesmu „Lift evri vojs end sing“, poznatu kao nezvaničnu crnačku nacionalnu himnu.

Kris Prat je na Superboulu nosio dres Sijetl Sihoksa i održao uvodni govor prije njihovog izlaska na teren, dok je Džon Bon Džovi na suprotnoj strani predstavio Nju Ingland Patriotse.

Među brojnim zvijezdama koje su utakmicu pratile s margine bili su Trevis Skot i Džej-Zi, čije su kćerke Blu Ajvi i Rumi Karter skakale u end-zoni pozirajući za fotografije. U ložama su bili i Džastin Biber, Hejli Biber i Adam Sandler.

Tokom pauza u igri, reper iz zaliva San Franciska La Rasel nastupao je uz hor, izvodeći rep klasike i gospel melodije.

Među reklamama prikazanim tokom utakmice našla se i neočekivana prva najava za film „Avanture Klifa Buta“, Netfliksov nastavak filma Kventina Tarantina „Bilo jednom u Holivudu“, u kojem se Bred Pit vraća u ulozi kaskadera Klifa Buta, a režiju potpisuje Dejvid Finčer.

Tram nastup opisao kao jedan od najgorih ikad

Američki predsjednik Donald Trump, koji nije prisustvovao Superboulu, komentarisao je nastup Bed Banija navodeći da je "najgori ikad" te da je nastup bio "šamar u lice" jer nije razumio "ni riječ". Inače, nastup je osmišljen kao omaž njegovom Portoriku.

"Šou na poluvremenu Superboula je apsolutno užasan, jedan od najgorih, ikada! Nema smisla, uvreda je za veličinu Amerike i ne predstavlja naše standarde uspjeha, kreativnosti ili izvrsnosti", rekao je Tramp u objavi na svojoj mreži Truth Social.

On je rekao kako je ovaj šou samo "šamar u lice" Americi, za koji navodi da svaki dan postavlja nove standarde i rekorde.