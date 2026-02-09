Logo
SAJ na 10., FUP 103. mjestu: "Udarili" na Ramu Isaka - "Jači nego FBI"

Specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – SAJ zauzela je visoko 10. mjesto nakon tri dana prestižnog međunarodnog takmičenja UAE SWAT Challenge 2026, koje se održava u Dubaiju pod organizacijom Dubai Police.

Ispred ekipe iz Srpske, našli su se timovi iz Kazahstana (dva tima), Tajlanda, Jordana, Kine, Kirgistana, SAD (dva tima) i Srbije.

Ulogu velikog favorita opravdale su ekipe iz Kazahstana. Oni su došli sa čak pet timova na ovo takmičenje.

Prozivaju Ramu Isaka

Na ovom takmičenju učestvuje i Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije (SPJ FUP), koja je nakon tri dan na 103. mjestu. To svakako nije prošlo nezapaženo u drugom entitetu, pa su krenule "prozivke". Prvi na "meti" je bio federalni ministar Ramo Isak, poznat po svojim "bombastičnim" izjavama. Tako su se u FBiH-u prisjetili njegovih izjava da je "FUP jači FBI", što kako kažu u ovom entitetu, rezultati baš i ne govore.

Ne govori ni Isak koji se o rezultatima još nije oglašavao.

Na ovom linku požete pogledati kompletnu rang listu ekipa sa UAE SWAT Challenge 2026.

