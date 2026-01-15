Logo
Ramo Isak ispitan u svojstvu svjedoka

15.01.2026

Рамо Исак испитан у својству свједока

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH FBiH Ramo Isak ispitan je danas u Agenciji za istrage i zaštitu u svojstvu svjedoka u jednom predmetu, rečeno je Srni iz Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala POSKOK u FBiH.

Iz POSKOK-a su dodali da je Isak bio svjedok u jednom predmetu koji se vodi u Tužilaštvu FBiH, bez iznošenja detalja o tom predmetu.

Рамо Исак

BiH

Ramo Isak na ispitivanju u SIPA

Isak je za federalne medije potvrdio da je u Sipi bio kao svjedok i dodao da ne može odavati detalje.

Iz Sipe se nisu oglašavali ovim povodom.

