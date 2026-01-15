Ramo Isak ispitan u svojstvu svjedoka

Izvor:
Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH FBiH Ramo Isak ispitan je danas u Agenciji za istrage i zaštitu u svojstvu svjedoka u jednom predmetu, rečeno je Srni iz Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala POSKOK u FBiH.
Iz POSKOK-a su dodali da je Isak bio svjedok u jednom predmetu koji se vodi u Tužilaštvu FBiH, bez iznošenja detalja o tom predmetu.
Ramo Isak na ispitivanju u SIPA
Isak je za federalne medije potvrdio da je u Sipi bio kao svjedok i dodao da ne može odavati detalje.
Iz Sipe se nisu oglašavali ovim povodom.
