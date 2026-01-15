Logo
Large banner

Ustavni sud BiH saopštio kada razmatra ustavnost Vlade Srpske

15.01.2026

18:00

Komentari:

0
Уставни суд БиХ саопштио када разматра уставност Владе Српске
Foto: ATV

Ustavni sud BiH 22. januara donijeće odluku o ustavnosti Vlade Republike Srpske.

Na sjednici Ustavnog suda BiH koja je najavljena za 22. januar nalazi se zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o izboru Vlade Republike Srpske, koju predvodi Savo Minić.

Ustavni sud BiH je već raspravljao o ovom pitanju na plenarnoj sjednici održanoj 27. i 28. novembra 2025. godine, ali tada nije donesena konačna odluka.

Саво Минић

Republika Srpska

Gost Centralnih vijesti ATV-a Savo Minić

Podsjećamo, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić vratio je mandat, ali je obavješten od vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za premijera.

Podijeli:

Tagovi:

Ustavni sud BiH

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рамо Исак на испитивању у СИПА

BiH

Ramo Isak na ispitivanju u SIPA

5 h

1
Кошарац: У Сарајеву упорни напади на српски национални идентитет

BiH

Košarac: U Sarajevu uporni napadi na srpski nacionalni identitet

8 h

2
Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

BiH

Institucije hitno da djeluju kako bi BiH izbjegla sivu listu Monivala

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

47

Tečni ili čvrsti sapun: Koji manje isušuje ruke?

19

44

Dodik: Opozicija ima ugrađen čip protiv Srpske

19

36

Elektro-Bijeljina: U fokusu rekonstrukcija mreže

19

36

Ramo Isak ispitan u svojstvu svjedoka

19

29

Utopijska priča Draška Stanivukovića o naplati parkinga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner