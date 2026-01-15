Ustavni sud BiH saopštio kada razmatra ustavnost Vlade Srpske

Na sjednici Ustavnog suda BiH koja je najavljena za 22. januar nalazi se zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o izboru Vlade Republike Srpske, koju predvodi Savo Minić.

Ustavni sud BiH je već raspravljao o ovom pitanju na plenarnoj sjednici održanoj 27. i 28. novembra 2025. godine, ali tada nije donesena konačna odluka.

Republika Srpska Gost Centralnih vijesti ATV-a Savo Minić

Podsjećamo, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić vratio je mandat, ali je obavješten od vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za premijera.