Ustavni sud BiH saopštio kada razmatra ustavnost Vlade Srpske

15.01.2026
18:00
Komentari:0
Ustavni sud BiH 22. januara donijeće odluku o ustavnosti Vlade Republike Srpske.
Na sjednici Ustavnog suda BiH koja je najavljena za 22. januar nalazi se zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o izboru Vlade Republike Srpske, koju predvodi Savo Minić.
Ustavni sud BiH je već raspravljao o ovom pitanju na plenarnoj sjednici održanoj 27. i 28. novembra 2025. godine, ali tada nije donesena konačna odluka.
Republika Srpska
Gost Centralnih vijesti ATV-a Savo Minić
Podsjećamo, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić vratio je mandat, ali je obavješten od vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za premijera.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu