Košarac: U Sarajevu uporni napadi na srpski nacionalni identitet

Izvor:

SRNA

15.01.2026

11:57

Komentari:

2
Кошарац: У Сарајеву упорни напади на српски национални идентитет
Foto: Ustupljena fotografija

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da u Sarajevu vlada nevjerovatna histerija i šizofrena atmosfera koju zdrav razum ne može objasniti, a ogleda su u upornom napadanju srpskog nacionalnog identiteta i srpskih interesa.

Košarac je ukazao da su im najnovije mete Srpska pravoslavna crkva, a potom i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koju napadaju jer je rekla istinu.

"Znatan dio zajedničkih institucija zapravo je obična karikatura. To je istina, koja uvijek smeta Sarajevu. Sarajevo živi u laži. Sve im je lažno", istakao je Košarac za Srnu.

On je ocijenio da na temelju laži, vlastitih iluzija i zabluda žele graditi državu, te da u toj njihovoj imaginarnoj državi za srpski narod nema mjesta.

Košarac je naveo da je realnost neumoljiva - BiH može opstati isključivo kao dejtonska kategorija, sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Ako Sarajevo ima problem da se suoči sa realnošću i prihvati je, to nije problem Republike Srpske. Srpska ima svoj cilj", poručio je Košarac.

Staša Košarac

