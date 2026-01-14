Galit Peleg: Hvala predsjedniče Dodik na razumnom glasu

Ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg zahvalila je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na, kako je navela, razumnom glasu.

Ona je ocijenila da je sporni čin sramotan za ugled Sarajeva.

„Hvala, predsjedniče Milorade Dodik, na vašem razumnom glasu. Ovaj čin je sramotan za istorijski ugled glavnog grada BiH, jer je Sarajevo decenijama bilo poznato kao simbol tolerancije prema svim religijama i kulturama“, napisala je ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg na društvenoj mreži Iks.

Thank you president @MiloradDodik for your sane voice.

This act is shameful to the record of the capital city of #BiH, as Sarajevo was known for decades as a symbol of tolerance towards all religions and cultures.. https://t.co/jldLnxhZLN — 🎗Galit Peleg (@GalitPeleg) January 13, 2026

Podsjetimo, plakati sa ''potjernicom'' za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom izlijepljeni su na nekoliko lokacija u centru Sarajeva.

Na plakatima je Netanjahuova slika uz natpis na engleskom jeziku da ga, kako je navedeno, "Međunarodni krivični sud traži zbog ratnih zločina i genocida".