Galit Peleg: Hvala predsjedniče Dodik na razumnom glasu

Izvor:

ATV

14.01.2026

15:36

Ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg zahvalila je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na, kako je navela, razumnom glasu.

Ona je ocijenila da je sporni čin sramotan za ugled Sarajeva.

„Hvala, predsjedniče Milorade Dodik, na vašem razumnom glasu. Ovaj čin je sramotan za istorijski ugled glavnog grada BiH, jer je Sarajevo decenijama bilo poznato kao simbol tolerancije prema svim religijama i kulturama“, napisala je ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg na društvenoj mreži Iks.

Podsjetimo, plakati sa ''potjernicom'' za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom izlijepljeni su na nekoliko lokacija u centru Sarajeva.

Na plakatima je Netanjahuova slika uz natpis na engleskom jeziku da ga, kako je navedeno, "Međunarodni krivični sud traži zbog ratnih zločina i genocida".

Izrael

Milorad Dodik

