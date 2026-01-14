Logo
Ključni nalaz u slučaju Danke Ilić stigao u tužilaštvo

Izvor:

Kurir

14.01.2026

15:14

Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво
Foto: MUP Srbije

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru stigao je nalaz rekonstrukcije nestanka dvogodišnje Danke Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka, deparmenta za saobraćaj iz Novog Sada.

- Rekonstrukcija događaja rađena je 16. juna. Čekali smo nalaz iz Novog Sada. U njemu apsolutno nema ništa novo, sve se podudara sa već prikupljenim dokazima. Mi smo proslijedili advokatima osumnjičenih dokumentaciju. Ukoliko se oni ne budu žalili, onda se ponovo piše optužnica – saznaje Kurir iz Višeg suda u Zaječaru.

Поледица

Savjeti

Ortoped objasnio kakvu obuću treba nositi po poledici

Prema nezvaničnim informacijama, nema potrebe za ponovnim saslušanjima svjedoka ni osumnjičenih koji negiraju izvršenje djela.

Nakon svih obrada, i nakon pisanja optužnice koja će biti proslijeđena Apelacionom sudu u Nišu, za sada nema nagovještaja šta će dalje biti.

Uglavnom, zadnju će reč imati Apelacioni sud Niš.

Više javno tužilaštvo u Zaječaru vodi istragu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, radnika borskog JKP "Vodovod", zbog sumnje da su 26. marta prošle godine u Banjskom polju službenim autom "fijat panda" udarili Danku Ilić, koja je iz dvorišta majčine stare kuće izašla na glavni put.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ne prihvatamo ratni plan Brisela, ne rastu pare na drvetu

Tužilaštvo smatra da su osumnjičeni potom unijeli dijete u auto, pa tijelo bacili na deponiju. Kako tijelo do danas nije pronađeno, tužilaštvo smatra da je ono dva dana nakon zločina premješteno na tajnu lokaciju.

Inače, optužnica protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića ponovo je bila ukinuta, a Apelacioni sud u Nišu je tada naložio da se istraga dopuni i to ponovnim saslušanjem Ivane Ilić, Dankine majke, i rekonstrukcijom događaja, što je i urađeno. Osumnjičeni se, inače, već 21 mesec nalaze u pritvoru.

Danka Ilić

