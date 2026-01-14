Logo
Large banner

Prijedorčanin ostao bez BMW: U Omarskoj oduzet automobil za kojim Interpol traga

Izvor:

ATV

14.01.2026

09:08

Komentari:

0
Приједорчанин остао без BMW: У Омарској одузет аутомобил за којим Интерпол трага
Foto: Ustupljena fotografija

Policija u Omarskoj je oduzela automobil BMW za kojim je, kako je utvrđeno, raspisana Interpol potraga.

"Policijski službenici Policijske stanice Omarska su 12.01.2026. godine od lica M.P. iz Prijedora privremeno oduzeli putničko motorno vozilo marke „BMW“ nakon što je utvrđeno da je za vozilom raspisana Interpol potraga, navode iz PU Prijedor.

U toku je rad na utvrđivanju okolnosti raspisivanja potrage.

Podijeli:

Tagovi:

interpol

BMW

Omarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познато од чега је умро Марк Брновић?

Svijet

Poznato od čega je umro Mark Brnović?

3 h

0
Француска запријетила Америци

Svijet

Francuska zaprijetila Americi

4 h

0
Проблеми пред Аустралијан опен: Новак Ђоковић на тренингу издржао само 12 минута

Tenis

Problemi pred Australijan open: Novak Đoković na treningu izdržao samo 12 minuta

4 h

2
Неочишћене улице и тротоари: Да ли имате право да одштету ако сте пали или слупали ауто

Društvo

Neočišćene ulice i trotoari: Da li imate pravo da odštetu ako ste pali ili slupali auto

4 h

0

Više iz rubrike

У саобраћајној несрећи повријеђене двије особе

Hronika

U saobraćajnoj nesreći povrijeđene dvije osobe

17 h

0
Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао

Hronika

Slučaj jezivog zlostavljanja: Ženu maltretirao, pa je silovao

18 h

0
Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

Hronika

Ukrao šunku i kulen, pa završio iza rešetaka

18 h

0
Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

Hronika

Haos na Baščaršiji: Dvije osobe privedene, treća u bjekstvu

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

46

Tramp "zaratio" sa premijerom Grenlanda: "Ne znam ko je on, ali je u problemu"

12

42

Rezerve deviza i zlata Rusije dostigle istorijski maksimum

12

38

Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji

12

33

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

12

32

Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner