Prijedorčanin ostao bez BMW: U Omarskoj oduzet automobil za kojim Interpol traga

Policija u Omarskoj je oduzela automobil BMW za kojim je, kako je utvrđeno, raspisana Interpol potraga.

"Policijski službenici Policijske stanice Omarska su 12.01.2026. godine od lica M.P. iz Prijedora privremeno oduzeli putničko motorno vozilo marke „BMW“ nakon što je utvrđeno da je za vozilom raspisana Interpol potraga, navode iz PU Prijedor.

U toku je rad na utvrđivanju okolnosti raspisivanja potrage.