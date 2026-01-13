Logo
Slučaj jezivog zlostavljanja: Ženu maltretirao, pa je silovao

Blic

13.01.2026

18:45

Случај језивог злостављања: Жену малтретирао, па је силовао
Foto: Pixabay

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra O. (40) zbog postojanja opravdane sumnje da je 8. avgusta 2025. godine na teritoriji Zemuna, upotrebom sile prinudio oštećenu na obljubu.

Optužnicom, koja je podnijeta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo Silovanje.

илу-степенице-лед-снијег-08012026

Gradovi i opštine

Pljušte kazne zbog neočišćenog snijega

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandru O. produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je predložilo da oštećenoj odredi status posebno osjetljivog svjedoka.

