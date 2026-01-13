Slučaj jezivog zlostavljanja: Ženu maltretirao, pa je silovao

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra O. (40) zbog postojanja opravdane sumnje da je 8. avgusta 2025. godine na teritoriji Zemuna, upotrebom sile prinudio oštećenu na obljubu.

Optužnicom, koja je podnijeta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo Silovanje.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandru O. produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je predložilo da oštećenoj odredi status posebno osjetljivog svjedoka.