Policija rasvijetlila krađu, pa pronašli oružje i drogu

Pripadnici Policijske uprave u Zenici uhapsili su lice čiji su inicijali S.M. /31/, koje se dovodi u vezi sa teškom krađom 31. decembra, kada je iz jednog stana ukradeno 14.000 KM.

Prilikom pretresa stana koji koristi S.M, kao i zajedničkih prostorija stambene zgrade, pronađeno je 4.275 grama spida, 910 grama marihuane, pištolj i pet komada pištoljske municije, dvije tablete ekstazija, te 730 KM i 530 evra, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona.

Pronađeno oružje i materija su oduzeti i biće predmet vještačenja i provjera, te korišteni kao dokazi u postupku.

Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona napominju da je navedeno lice odranije poznato policiji kao višestruki počinilac imovinskih krivičnih djela i djela u vezi sa zloupotrebom droge.

Uhapšeni će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca, sutra biti predat u nadležnost i dalje postupanje Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

On se tereti za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge i krivično djelo shodno Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, a u vezi sa krivičnim djelom teška krađa.