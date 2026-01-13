Logo
Policija rasvijetlila krađu, pa pronašli oružje i drogu

Izvor:

SRNA

13.01.2026

17:06

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Pripadnici Policijske uprave u Zenici uhapsili su lice čiji su inicijali S.M. /31/, koje se dovodi u vezi sa teškom krađom 31. decembra, kada je iz jednog stana ukradeno 14.000 KM.

Prilikom pretresa stana koji koristi S.M, kao i zajedničkih prostorija stambene zgrade, pronađeno je 4.275 grama spida, 910 grama marihuane, pištolj i pet komada pištoljske municije, dvije tablete ekstazija, te 730 KM i 530 evra, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona.

Додик касарна Козара

Republika Srpska

Dodik: Nastupajuća godina da bude godina stabilnosti, uspjeha i zajedništva

Pronađeno oružje i materija su oduzeti i biće predmet vještačenja i provjera, te korišteni kao dokazi u postupku.

Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona napominju da je navedeno lice odranije poznato policiji kao višestruki počinilac imovinskih krivičnih djela i djela u vezi sa zloupotrebom droge.

Uhapšeni će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca, sutra biti predat u nadležnost i dalje postupanje Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

lavina pixabay

Svijet

Olimpijac poginuo nakon što ga je zatrpala lavina

On se tereti za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge i krivično djelo shodno Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, a u vezi sa krivičnim djelom teška krađa.

Zenica

hapšenje

Droga

