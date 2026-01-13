Logo
Tramp poručio Irancima: Nastavite!

13.01.2026

16:58

Трамп поручио Иранцима: Наставите!
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Irance da nastave proteste i zauzmu institucije.

"Iranske patriote, nastavite da protestujete! Preuzmite svoje institucije!", objavio je Tramp na mreži "Socijalna istina".

On je dodao da je otkazao sve svoje sastanke sa iranskim zvaničnicima dok se ne okončaju ubijanja demnonstranata.

"Pomoć stiže", napisao je predsjednik SAD.

lavina pixabay

Svijet

Olimpijac poginuo nakon što ga je zatrpala lavina

Tagovi:

Donald Tramp

Iran

