Tramp poručio Irancima: Nastavite!

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Irance da nastave proteste i zauzmu institucije.

"Iranske patriote, nastavite da protestujete! Preuzmite svoje institucije!", objavio je Tramp na mreži "Socijalna istina".

On je dodao da je otkazao sve svoje sastanke sa iranskim zvaničnicima dok se ne okončaju ubijanja demnonstranata.

"Pomoć stiže", napisao je predsjednik SAD.