Olimpijac poginuo nakon što ga je zatrpala lavina

Proslavljeni švajcarski snouborder Ueli Kestenholc preminuo je u 50. godini života, pošto ga je zatrpala lavina tokom boravka u planinama, saopštio je Švajcarski skijaški savez.

Kestenholc je zauvijek upisan u istoriju zimskih sportova kao osvajač bronzane medalje na prvom olimpijskom takmičenju u snoubordingu.

Kestenholc je treće mjesto osvojio u disciplini veleslalom na Zimskim olimpijskim igrama 1998. godine u Naganu, kada je snoubording prvi put uvršten u zvanični olimpijski program. To takmičenje ostalo je upamćeno i po velikoj kontroverzi, pošto je Kanađaninu Rosu Rebaglijatiju naknadno oduzeta zlatna medalja zbog pozitivnog testa na kanabis, ali mu je ona kasnije vraćena.

Tokom bogate karijere, Kestenholc je još dva puta nastupao na Zimskim olimpijskim igrama, a posebno se istakao na X-Games takmičenjima, gdje je bio dvostruki šampion u snouboard krosu. Nakon olimpijske scene, nastavio je karijeru u svijetu profesionalnih ekstremnih sportova i ostao aktivan u planinama, koje su obilježile njegov život

Iako je hitno prebačen u bolnicu, ljekari nisu uspjeli da mu spasu život. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla sportsku javnost, a brojni sportisti i ljubitelji zimskih sportova opraštaju se od čovjeka koji je bio pionir snoubordinga i simbol jedne cijele ere.