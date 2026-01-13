Logo
Beba preminula dva dana nakon rođenja: Roditelji krive ljekare za propust

Radost porodice u Krajovi naglo je prekinuta nakon što je beba umrla dva dana nakon rođenja. Roditelji, oboje zubari, optužili su doktore privatne bolnice da nisu pravilno brinuli o bebi.

Ono što je trebalo da bude najljepše vrijeme u životima Simone i Radua, pretvorilo se u noćnu moru. Par se odlučio za privatnu kliniku za rođenje njihovog sina, porodilište Madona Marija u Krajovi. Njihovom čekanju došao je kraj 10. januara, kada je dječak rođen carskim rezom.

Снијег

Gradovi i opštine

Sve saobraćajnice u Istočnom Starom Gradu prohodne

Dan kasnije, uzeti su uzorci krvi bebe, a rezultati su pokazali da je reaktivni protein bio nešto viši od normalnog. Ljekari su najavili da će primjeniti tretman, za koji Simona i Radu ne znaju tačno šta je obuhvatalo. Sljedećeg dana, dječaku je bilo loše, ručno je reanimiran. Otac tvrdi da je poslije sat vremena saznao da je mališan reanimira, i na njegov zahtjev su pozvali hitnu pomoć.

Nažalost, ništa nije moglo da bude urađeno za mališana. Roditelji su podnijeli prijavu Medicinskom fakultetu i policiji. Oni kažu da nije bilo problema tokom trudnoće i ništa nije nagovještavalo tragediju koja je uslijedila samo dva dana nakon rođenja djeteta.

Šta kaže policija?

Policajci Krivično-istražne službe Dolj obaviješteni su 12. januara o prijavi 32-godišnjeg muškarca iz Krajove, u kojoj on tvrdi da je osoblje medicinske klinike u Krajovi neprimereno postupalo, prilikom pružanja specijalizovane medicinske pomoći, što je navodno dovelo do smrti novorođenčeta.

banja luka pravoslavna nova godina

Društvo

U kojim gradovima Srpske se organizuje doček pravoslavne Nove godine?

U ovom slučaju, policija je podnela krivičnu prijavu za krivično djelo ubistva iz nehata, a istraga se nastavlja, pod nadzorom tužioca iz Tužilaštva pri Sudu u Krajovi, kako bi se tačno utvrdile okolnosti u kojima je došlo do smrti. Po završetku istrage, biće predloženo rješenje preko nadležnog tužilaštva. Istovremeno, naloženo je vještačenje radi tačnog utvrđivanja uzroka smrti.

