Jedna osoba teško povrijeđena nakon pada kroz prozor: Svemu prethodio fizički sukob?

13.01.2026
16:07
Komentari:0
Policija i hitna medicinska služba intervenisale su na raskršću Supilove i Zagrebačke ulice u Varaždinu, gdje se, prema prvim informacijama, dogodila teška nesreća. Kako pišu Varaždinske vijesti, iako zvanični detalji još nisu saopšteni, prizori s mjesta događaja i tragovi krvi ukazuju na ozbiljnost situacije.
Iz varaždinske policije potvrđeno je da je jedna osoba povrijeđena te da je u toku uviđaj.
Prema nezvaničnim informacijama koje su se proširile među okupljenim građanima, osoba je navodno povrijeđena nakon pada s prvog sprata zgrade. Pojedini svjedoci tvrde da je cijelom događaju prethodio fizički sukob.
- Ispred prozora hitna medicinska služba pokušava oživjeti muškarca. Svjedoci govore da su se potukli, a da je jedan drugog bacio kroz prozor - ispričao je jedan od prolaznika za 24 sata.
