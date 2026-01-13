Logo
Nožem zarezao ženu, zatim pokušao ubiti muškarca u Splitu

13.01.2026

08:21

Županijsko državno tužilaštvo u Splitu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 24-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na počinjenje krivičnog d‌jela teškog ubistvo u pokušaju i krivičnog d‌jela tjelesne povrede. Osumnjičeniku je određen istražni zatvor, saopštio je DORH.

Sumnja na napad nakon verbalnog sukoba

Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 8. januara 2026. u večernjim satima, na području Splitsko-dalmatinske županije, nakon verbalnog sukoba s bliskom ženskom osobom, iz ladice uzeo kuhinjski nož i zarezao je po ruci. Žrtva je pritom zadobila tjelesnu povredu.

авион ловац

Svijet

NATO presreo ruske vojne avione iznad Baltičkog mora

Kada je žena zbog boli počela vikati, u prostoriju je ušla druga muška osoba, koja je takođe bliska okrivljeniku. Sumnja se da je 24-godišnjak, s ciljem da ga usmrti, tada ponovno uzeo drugi kuhinjski nož iz ladice te njime snažno zamahnuo prema muškarcu u pred‌jelu glave, nanijevši mu tešku povredu.

Određen istražni zatvor

Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno tužilaštvo u Splitu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Prijedlog je obrazložen postojanjem opasnosti od uticaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja d‌jela.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog tužilaštva i okrivljeniku odredio istražni zatvor.

