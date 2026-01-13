Nožem zarezao ženu, zatim pokušao ubiti muškarca u Splitu

13.01.2026
08:21
Komentari:0
Županijsko državno tužilaštvo u Splitu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 24-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela teškog ubistvo u pokušaju i krivičnog djela tjelesne povrede. Osumnjičeniku je određen istražni zatvor, saopštio je DORH.
Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 8. januara 2026. u večernjim satima, na području Splitsko-dalmatinske županije, nakon verbalnog sukoba s bliskom ženskom osobom, iz ladice uzeo kuhinjski nož i zarezao je po ruci. Žrtva je pritom zadobila tjelesnu povredu.
Svijet
NATO presreo ruske vojne avione iznad Baltičkog mora
Kada je žena zbog boli počela vikati, u prostoriju je ušla druga muška osoba, koja je takođe bliska okrivljeniku. Sumnja se da je 24-godišnjak, s ciljem da ga usmrti, tada ponovno uzeo drugi kuhinjski nož iz ladice te njime snažno zamahnuo prema muškarcu u predjelu glave, nanijevši mu tešku povredu.
Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno tužilaštvo u Splitu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Prijedlog je obrazložen postojanjem opasnosti od uticaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.
Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog tužilaštva i okrivljeniku odredio istražni zatvor.
Region
14 h0
Region
14 h0
Region
17 h0
Region
17 h1
Najnovije
Najčitanije
11
27
11
25
11
24
11
21
11
12
Trenutno na programu