U Srpskoj rođeno 28 beba

Izvor:
SRNA
13.01.2026
07:55
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 15 dječaka i 13 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.
Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Prijedoru, tri u Bijeljini, po dvije u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Gradišci, a po jedna u Doboju i Zvorniku.
U Banjaluci je rođeno devet djevojčica i tri dječaka, u Prijedoru tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini tri dječaka, u Istočnom Sarajevu i Trebinju po dva dječaka, u Gradišci dječak i djevojčica, a u Doboju i Zvorniku po jedan dječak.
Poroda nije bilo u porodilištima u Foči i Nevesinju.
