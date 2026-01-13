U Srpskoj rođeno 28 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 15 dječaka i 13 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Prijedoru, tri u Bijeljini, po dvije u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Gradišci, a po jedna u Doboju i Zvorniku.

U Banjaluci je rođeno devet djevojčica i tri dječaka, u Prijedoru tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini tri dječaka, u Istočnom Sarajevu i Trebinju po dva dječaka, u Gradišci dječak i djevojčica, a u Doboju i Zvorniku po jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Foči i Nevesinju.