Logo
Large banner

U Srpskoj rođeno 28 beba

Izvor:

SRNA

13.01.2026

07:55

Komentari:

0
Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 15 dječaka i 13 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Prijedoru, tri u Bijeljini, po dvije u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Gradišci, a po jedna u Doboju i Zvorniku.

Свемир планете

Nauka i tehnologija

Naučnici zbunjeni otkrićem „svemirske duge“

U Banjaluci je rođeno devet djevojčica i tri dječaka, u Prijedoru tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini tri dječaka, u Istočnom Sarajevu i Trebinju po dva dječaka, u Gradišci dječak i djevojčica, a u Doboju i Zvorniku po jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Foči i Nevesinju.

Podijeli:

Tagovi:

Republika Srpska

beba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бивши предсједник француског клуба ликвидиран на сахрани мајке

Svijet

Bivši predsjednik francuskog kluba likvidiran na sahrani majke

3 h

0
Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

Društvo

Situacija nepromijenjena, snijeg i led na kolovozu

3 h

0
Пуцао на бабу и дједа због дијела куће који су му дуговали? Најновији детаљи крвавог пира

Hronika

Pucao na babu i djeda zbog dijela kuće koji su mu dugovali? Najnoviji detalji krvavog pira

3 h

0
Највиши командант британске војске: Војни врх признаје да држава нема план за одбрану у случају рата

Svijet

Najviši komandant britanske vojske: Vojni vrh priznaje da država nema plan za odbranu u slučaju rata

4 h

0

Više iz rubrike

Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

Društvo

Situacija nepromijenjena, snijeg i led na kolovozu

3 h

0
Вечерас дочекујемо Православну нову годину

Društvo

Večeras dočekujemo Pravoslavnu novu godinu

4 h

0
Славимо велику светитељку: Изговорите ово и спасите се од тешког живота

Društvo

Slavimo veliku svetiteljku: Izgovorite ovo i spasite se od teškog života

4 h

0
Минус и лед оковали Српску и регион; У Србији ванредна ситуација у десет општина

Društvo

Minus i led okovali Srpsku i region; U Srbiji vanredna situacija u deset opština

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

27

RiTE Ugljevik: Pokrenuto klizište, zatvoren put

11

25

Igra u prvom planu, bez ometanja: Galaxy Game Launcher i Samsung DeX

11

24

Razlika od 13 stepeni u Srpskoj! Negdje debeli minus, negdje proljećna temperatura

11

21

Blanuša najavio "upliv" novih ljudi u GrO SDS Banjaluka

11

12

Dvije Bugarke uhapšene zbog pljačke Nade Macure

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner