Bivši predsjednik francuskog kluba likvidiran na sahrani majke

Zvaničnik Fronte za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) i bivši predsjednik francuskog fudbalskog kluba Ajačo (Ajaccio) Alen Orsoni (71) ubijen je na sahrani svoje majke u selu Vero, na jugu Korzike.

Kako prenose francuski mediji, Orsoni je ubijen hicem u prsa sa velike udaljenosti. Motiv ove, očigledno profesionalne likvidacije, za sada je nepoznat. Nacionalno tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo je da će preuzeti istragu.

Istaknuti korzički nacionalista

Orsoni je bio istaknuta ličnost korzičkog nacionalističkog pokreta. Bio je vođa Fronte za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC), a kasnije je osnovao i vodio Pokret za autoodređenje.

Njegov brat ubijen je 1983. godine, a Orsoni je napustio Korziku 1996. godine, usred sukoba unutar nacionalističkog pokreta. Živio je 13 godina na Floridi, zatim u Nikaragvi i Španiji. Ubrzo nakon povratka iz egzila, policija je tokom ljeta 2008. godine spriječila planirani atentat na njega.

🔴⚡️ L'ex-dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni a été abattu aux obsèques de sa mère. Âgé de 71 ans, ce militant nationaliste avait déjà été visé par un projet d'assassinat en 2008. #JT20h pic.twitter.com/MLccY4TvVa — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 12, 2026

U junu 2009. uhapšen je u okviru istrage o talasu atentata na Korzici povezanih sa organizovanim kriminalom. Pušten je na slobodu nakon 36 dana štrajka glađu.

Uspješna karijera u fudbalu

Orsoni je bio predsjednik AC Ajača u dva navrata. Nakon prvog mandata, koji je trajao od 2008. do 2015. godine, vratio se na čelo kluba 2022. godine, na period od godinu dana. Tokom njegovog prvog mandata, Ajačo je izborio plasman u Ligu 1 na kraju sezone 2010/2011, gdje je igrao naredne tri sezone.

Od 2013. godine klub je nastupao u drugoj ligi, a na kraju prošle sezone, zbog finansijskih problema, proglasio je stečaj. Trenutno se takmiči u Regionalnoj ligi Korzike, sedmom nivou fudbalskih takmičenja u Francuskoj.

(Indeks)