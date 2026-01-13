Senzacija – PSŽ izbačen iz Kupa Francuske!

Fudbaleri Pari Sen Žermena eliminisani su već u šesnaestini finala Kupa Francuske što, samo po sebi, predstavlja pravu senzaciju tamošnjeg fudbala.

"Dželat" prvaka Evrope bio je gradski rival, Pariz FC, čiji je stadion udaljen od "Parka prinčeva" samo nekoliko metara.

Interesantno, ova dva tima su na istom mjestu igrala prije osam dana meč Lige 1 i tada su "sveci" slavili sa 2:1, da bi sada manje poznati tim iz "grada svjetlosti" bio bolji minimalnim rezultatom – 0:1.

Jedini gol na meču postigao je Džonatan Ikone, napadač koji je prinudno ušao u igru u 40. minutu, umjesto povrijeđenog Gorija.

Ikone je u 74. minutu, na dodavanje Kebala, donio gostima prednost, na koju PSŽ nije imao odgovor.

Iako je Luis Enrike na terenu imao Hviču Kvaračeliju, Bredlija Barkolu, Gonzala Ramosa, Fabijana Ruisa, Vitinju, od 65. minuta i Usmana Dembelea i Dezire Duea, niko nije umeo da pronađe put do mreže.

Zato je PSŽ ispao na ranom stepeniku i ostaće bez trofeja koji je prošle godine podigao.