Fudbaleri Radnika i Sloge počeli pripreme za nastavak sezone

Fudbaleri Radnika započeli su pripreme za nastavak sezone. Na prvom treningu šefu stručnog štaba Dušku Vraneševiću odazvalo se 25 igrača, dok su četvorica bila opravdano odsutna.

U uvodnoj fazi priprema ekipa će narednih sedam dana raditi u Bijeljini, gdje je planirana i prva provjera protiv ekipe Mačve, prije odlaska na glavni dio priprema u Medulin.

Radnik u nastavak sezone ulazi s jasno postavljenim ambicijama. Predsjednik kluba, Nedeljko Ćorić ističe da cilj nije borba za opstanak, te da klub aktivno radi na jačanju igračkog kadra.

Sa pripremama su počeli i fudbaleri dobojske Sloge. Trener Marko Maksimović na raspolaganju trenutno ima 24 igrača, a ekipi će se uskoro priključiti još tri nova fudbalera. Prvi dio priprema Sloga obavlja u Doboju, dok je nastavak planiran u Antaliji, gdje će biti odigrano pet kontrolnih utakmica.

Slogu prva takmičarska obaveza u nastavku sezone očekuje 7. februara, kada će na gostovanju odmjeriti snage sa ekipom Zrinjskog.

