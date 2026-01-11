Logo
Fudbaleri Radnika i Sloge počeli pripreme za nastavak sezone

Izvor:

ATV

11.01.2026

20:38

Фудбалери Слоге и Радничког
Foto: ATV

Fudbaleri Radnika započeli su pripreme za nastavak sezone. Na prvom treningu šefu stručnog štaba Dušku Vraneševiću odazvalo se 25 igrača, dok su četvorica bila opravdano odsutna.

U uvodnoj fazi priprema ekipa će narednih sedam dana raditi u Bijeljini, gdje je planirana i prva provjera protiv ekipe Mačve, prije odlaska na glavni dio priprema u Medulin.

Radnik u nastavak sezone ulazi s jasno postavljenim ambicijama. Predsjednik kluba, Nedeljko Ćorić ističe da cilj nije borba za opstanak, te da klub aktivno radi na jačanju igračkog kadra.

Sa pripremama su počeli i fudbaleri dobojske Sloge. Trener Marko Maksimović na raspolaganju trenutno ima 24 igrača, a ekipi će se uskoro priključiti još tri nova fudbalera. Prvi dio priprema Sloga obavlja u Doboju, dok je nastavak planiran u Antaliji, gdje će biti odigrano pet kontrolnih utakmica.

Slogu prva takmičarska obaveza u nastavku sezone očekuje 7. februara, kada će na gostovanju odmjeriti snage sa ekipom Zrinjskog.

Opširnije u video prilogu.....

