Pepova četa deklasirala protivnika: Siti zabio 10 golova!

Fudbaleri Sitija demonstrirali su silu u trećem kolu FA Kupa - pobijedili su trećeligaša Ekseter 10:1.

Teško je i pobrojati sve strijelce kada se meč završi ovakvom goleadom.

Zanimljivo, dva gola "građana" su zapravo autogolovi (Dojls-Hejs 42, Ficvoter 45), ostalih osam su stigli u stoprocentnoj produkciji potentnih Gvardolinih igrača.

Jedan od njih će dugo pamtiti ovaj meč.

Španac Rodri, koji je 2024. godine bio proglašen za najboljeg igrača svijeta, postigao je svoj prvi gol poslije 559 dana - tačnije još od 19. maja i meča sa Njukaslom pred kraj sezone 2023/2024.

Rodri se potom teško povrijedio, dugo odustvovao, i sada je, na radost Sitija i reprezentacije Španije, ponovo u akciji, i ponovo je produktivan, efikasan i koristan za tim.

On je 24. minutu postigao i najljepši pogodak na meču, neodbranjiv. Šutirao je u toj situaciji sa dvadesetak metara nakon što mu se lopta odbila pravo pred noge i pogodio desni ugao gola Eksetera. Siti je inače poveo u ranoj fazi meča preko Maksa Alejna, nakon čega su uslijedili pomenuti gol Rodrija i dva autogola gostiju.

Nastavak meča donio je feštu na "Etihadu".

Na 5:0 povisio je Riko Luis, a onda je svoj prvenac, i to na debiju u novom klubu, postigao Antoan Semenjo, pridošlica iz Bornmuta. Semenjo je tako nastavio gdje je stao u dresu prethodnog kluba. Podsjetimo, Ganijac je drugi strijelac Premijer lige.

Ni nakon toga Siti nije posustajao.

Rejnders se potom upisao u strijelce, za njim i Niko O'Rajli, da bi mreu gostiju pred finiš zatresao i 17-godišnji Rajan Makaidu.

I njemu je to bio prvenac za seniore Sitija.

Tačku na goleadu Sitija stavio je Luis svojim drugim golom.

Počasni pogodak za goste postigao je Džordž Birč.