Logo
Large banner

Pepova četa deklasirala protivnika: Siti zabio 10 golova!

Izvor:

B92

10.01.2026

18:13

Komentari:

0
Пепова чета декласирала противника: Сити забио 10 голова!
Foto: Tanjug / AP / Ian Hodgson

Fudbaleri Sitija demonstrirali su silu u trećem kolu FA Kupa - pobijedili su trećeligaša Ekseter 10:1.

Teško je i pobrojati sve strijelce kada se meč završi ovakvom goleadom.

Zanimljivo, dva gola "građana" su zapravo autogolovi (Dojls-Hejs 42, Ficvoter 45), ostalih osam su stigli u stoprocentnoj produkciji potentnih Gvardolinih igrača.

ФА Куп Мансфилд

Fudbal

Najveća senzacija u istoriji FA Kupa – šestoligaš izbacio premijerligaša!

Jedan od njih će dugo pamtiti ovaj meč.

Španac Rodri, koji je 2024. godine bio proglašen za najboljeg igrača svijeta, postigao je svoj prvi gol poslije 559 dana - tačnije još od 19. maja i meča sa Njukaslom pred kraj sezone 2023/2024.

Rodri se potom teško povrijedio, dugo odustvovao, i sada je, na radost Sitija i reprezentacije Španije, ponovo u akciji, i ponovo je produktivan, efikasan i koristan za tim.

On je 24. minutu postigao i najljepši pogodak na meču, neodbranjiv. Šutirao je u toj situaciji sa dvadesetak metara nakon što mu se lopta odbila pravo pred noge i pogodio desni ugao gola Eksetera. Siti je inače poveo u ranoj fazi meča preko Maksa Alejna, nakon čega su uslijedili pomenuti gol Rodrija i dva autogola gostiju.

Nastavak meča donio je feštu na "Etihadu".

Na 5:0 povisio je Riko Luis, a onda je svoj prvenac, i to na debiju u novom klubu, postigao Antoan Semenjo, pridošlica iz Bornmuta. Semenjo je tako nastavio gdje je stao u dresu prethodnog kluba. Podsjetimo, Ganijac je drugi strijelac Premijer lige.

Ni nakon toga Siti nije posustajao.

Rejnders se potom upisao u strijelce, za njim i Niko O'Rajli, da bi mreu gostiju pred finiš zatresao i 17-godišnji Rajan Makaidu.

I njemu je to bio prvenac za seniore Sitija.

Tačku na goleadu Sitija stavio je Luis svojim drugim golom.

Počasni pogodak za goste postigao je Džordž Birč.

Podijeli:

Tagovi:

Mančester Siti

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бивши фудбалер Арсенала и Ситија преузео француског трећелигаша!

Fudbal

Bivši fudbaler Arsenala i Sitija preuzeo francuskog trećeligaša!

1 sedm

0
Гвардиола: Прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити

Fudbal

Gvardiola: Prije ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti

3 sedm

0
Гвардиола: Много сам стар, а играчи ме не поштују

Fudbal

Gvardiola: Mnogo sam star, a igrači me ne poštuju

1 mj

0
Гвардиола: Преузимам одговорност

Fudbal

Gvardiola: Preuzimam odgovornost

1 mj

0

Više iz rubrike

Највећа сензација у историји ФА Купа – шестолигаш избацио премијерлигаша!

Fudbal

Najveća senzacija u istoriji FA Kupa – šestoligaš izbacio premijerligaša!

4 h

0
Мирко Иванић напустио припреме Звезде

Fudbal

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

7 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Masakr tokom fudbalskog meča: Naoružani ljudi upali na teren i ubili tri osobe

10 h

0
Партизан почео да позајмљује новац

Fudbal

Partizan počeo da pozajmljuje novac

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Snijeg napravio haos: Mještani izvlačili ljude iz auta

20

14

Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

20

06

Šta će Evropa uraditi ako SAD zauzmu Grenland?

20

03

Fudbaleri Borca počeli pripreme za nastavak sezone

19

52

"Jaka" hrana, alkohol, manjak treninga: Kako se vratiti u formu nakon praznika?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner