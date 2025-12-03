Gvardiola: Mnogo sam star, a igrači me ne poštuju

Mančester Siti je ostvario još jednu pobedu u Premijer ligi, ali je i protiv Fulama ispoljio brojne slabosti kada je branjenje u pitanju.

Činjenica da su Građani imali 5:1 i opet strepeli za pobedu, blago rečeno pali crvene alarme na "Etihadu". Posebno jer je utakmica protiv Fulama dosta ličila na onu protiv Lidsa tri dana ranije. Tada je Siti autoritativno odigrao prvo poluvrijeme, vodio 2:0, a onda za svega 15-ak minuta drugog gotovo sve srušio. Lids je došao do 2:2 i tek u završnici Foden je donio tri boda.

"Star sam, a igrači me ne poštuju. Ne postupa se sa trenerom na ovakav način", kroz smijeh je prokomentarisao Pep Gvardiola pobjedu nad Fulamom 5:4.

Gvardioli je do šale vjerovatno bilo samo pred kamerama, a činjenica da mu je tim u dvije utakmice primio šest golova teško da može da ga veseli. Jeste da je Siti osvojio svih šest bodova, ali ovakvi defanzivni propusti kad-tad će ekipu koštati bodova.

Ovog puta umalo da se pokvari slavljenički jubilej Erlinga Holanda, koji je došao do 100. premijerligaškog gola i čovjek je koji je najbrže uspio to, za svega 111 utakmica.

"Bio sam blizu još jednog pogotka, a onda su oni momentalno uzvratili i bilo je 5:3. Ali to je fudbal, to je ljepota fudbala. Zato volimo ovu igru".

Siti se ipak primakao lideru Arsenalu na samo dva boda, a "tobdžije" u srijedu igraju protiv Brentforda, prenose Nezavisne.