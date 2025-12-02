Logo
Radovi na Gradskom stadionu: Stigao krov za istok, ali ne i saglasnost Grada Banjaluka

Izvor:

ATV

02.12.2025

11:03

Komentari:

2
Радови на Градском стадиону: Стигао кров за исток, али не и сагласност Града Бањалука
Foto: ATV

Na Gradski stadion pristigli su elementi krovne konstrukcije koji su spremni za montažu na istočnu tribinu, ali od toga, za sada, nema ništa.

Saglasnost za finalne radove od Grada Banjaluka, koju FK Borac čeka već mjesecima, još uvijek nije odobrena.

Draško Stanivuković, prvo je izjavio da će sve potrebne procedure biti odrađene u najkraćem mogućem roku, a onda je okrenuo ploču.

"Kada ispune sve procedure, i kada ti ljepotani i te dobrice daju nama, isto, što nam treba i što grad čeka. Kada bude sjednica Skupštine grada i kada malo oni budu htjeli nešto dobro da urade. I kada oni budu shvatili da grad ima svoje potrebe i obaveze. I, kada sjednemo za sto i vidimo šta su nam prioriteti, onda smo otvoreni za sve", rekao je Stanivuković prije nepunih mjesec dana kada je praktično obustavio sve dalje radove na Gradskom stadionu.

Gradski stadion-krovna konstrukcija

Od tada-ni glasa od nadležnih u Gradu Banjaluka.

Dokle će muk da traje to više niko ne zna, a za to vrijeme u FK Borac sjede vezanih ruku.

“Mi smo uradili sve što je bilo do nas.” kratko poručuju iz FK Borac.

Gradski stadion

krov

Draško Stanivuković

FK Borac

