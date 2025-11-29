Mitropa kup ide na izložbu u Sjedinjene Američke Države

U Trofejnu salu Gradskog stadiona u Banjaluci danas je pristigla medijska ekipa iz Budimpešte sa jasnim zadatkom-da napravi priču o trofeju Mitropa kupa koji je u vlasništvu FK Borac. Banjalučki „crveno plavi“ posljednji su osvajač ovog takmičenja koje se igralo u periodu od 1927. do 1992.godine.

Medijsku ekipu iz Budimpešte predvodi Ronen Dorfan koji je angažovan od strane Muzeja Holokausta u Los Anđelesu pod čijim svodovima će se naći trofej Mitropa kupa na izložbi uoči Svjetskog prvenstva naredne godine.

''Osnivač Mitropa kupa je Hugo Majzl koji je bio istaknut član jevrejske zajednice u Beču i izuzetno poštovan u svijetu fudbalu u periodu između dva svjetska rata. Njegov uticaj na razvoj fudbala bio je izuzetno velik, a Mitropa kup njegovo je fudbalsko čedo. Dugujemo veliku zahvalnost svima u FK Borac što su nam izašli u susret da uradimo ovu priču, ali i što su nam dopustili da originalni trofej Mitropa kupa bude izložen u Muzeju Holokausta u Los Anđelesu uoči Svjetskog prvenstva. Za nas je to od velikog značaja.“ rekao je Ronen Dorfan koji nije propustio priliku da da se fotografiše.

Ostali sportovi "Borcu su na silu mijenjali identitet, sve što su objavili bila je laž"

Trofej Mitropa kupa koji je u trajnom vlasništvu FK Borac put Sjedinjenih Američkih Država krenuće naredne godine, a biće jedan od najvrijednijih eksponata u Muzeju Holokausta na izložbi posvećenoj razvoju fudbala između dva svjetska rata.

''Mitropa kup osvajali su brojni jevrejski treneri među kojima je zasigurno najpoznatiji Bela Gutman koji je ovo takmičenje osvojio sa Ujpeštom, a kasnije je dao veliki pečat razvoju svjetskog fudbala. Bela Gutman je bio i veliki borac protiv fašizma, a na svojoj koži je osjetio i svu pošast koju je sa sobom donio fašistički teror. Za jevrejsku zajedicu u svijetu fudbala Bela Gutman je bio i ostao istinski heroj.“ kaže Dorfan.

Fudbal Željezničar bez navijača u Banjaluci

Ronen se upoznao i sa istorijom FK Borac.

''Drago mi je što je Mitropa kup ostao u trajnom vlasništvu jednog ovakvog kluba kao što je FK Borac. Upoznao sam se istorijom i uvjerio sam se i da je ovaj klub prošao kroz brojne nedaće za svog postajanja, ali je uprkos svemu opstao i postao jači. Pristaje mu ime koje nosi i zbog toga možemo da budemo zadovoljni što trofej Mitropa kupa krasi Borčevu riznicu.“ kaže Dorfan.