Iznenada izgubio pare: Slavni hrvatski fudbaler ostao bez svega u sekundi

Jedan od onih koje se ne – zaboravlja. Da, bio je veliki hrvatski as sa terena, s posebnom pričom koju je gradio dok je igrao, ali i s puno nevolja koje su ga pratile u životu.

Jedan od hrvatskih fudbalskih velikana Damir Desnica u decembru će proslaviti 69. rođendan, a u ovoj priči prisjećamo se šta je sve prošao ovaj nekadašnji as, čiju posebnost naglašava što je sve svoje velike stvari u karijeri ostvario – gluhonijem.

Scena Nives Celzijus pokazala novu tetovažu

Damir Desnica je rođen u Obrovcu, a potom, osnovnu školu za gluhonijemu djecu pohađao je u Zagrebu od 1963, nakon čega se upisao u srednju školu za gluhonijeme u Rijeci.

Tamo je došao 1971, a godinu nakon toga, započeo je karijeru fudbalera u riječkom Elektroprimorju, pa potom igrao za riječki Konstruktor.

U dresu Rijeke je od 1973. godine bio u juniorima, u generaciji u kojoj su bili i drugi poznati asovi, poput Srećka Juričića i Zvjezdana Radina. Desnica je igrao lijevo krilo, a pamti se kakav je majstor bio, okružen saigračima koji su takođe ostavili veliki trag na terenu,

Probio se sredinom ’70-ih

Damir Desnica je za prvi tim Rijeke zaigrao 1974. godine, u Prvoj saveznoj ligi u Jugoslaviji, kada je debitovao protiv zeničkog Čelika.

Bio je jedan od ključnih igrača ekipe Rijeke koja je dva puta osvajala Kup maršala Tita, 1978. i 1979. godine, te koja je igrala u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova 1980. godine.

Igrao je u Rijeci do 1985. godine. Bilo je to nestvarnih prvih 11 godina za klub koji se za pobjede borio pod stijenama Kantride, a Desnica je u velikoj mjeri obilježio taj period. Karijera ga je kasnije odvela u Belgiju, gdje je bio do kraja ’80-ih igrajući za tamošnji Kortrajk.

Gradovi i opštine Kladionice bježe iz bh. grada: Dirnuto osinje gnijezdo

Bio je i učesnik Olimpijskih igara za gluhonijeme u Švedskoj 1973. godine, a na tom takmičenju osvojio je treće mjesto. Igrajući u reprezentativnom dresu, pamti i naslov prvaka Evrope s mladom nacionalnom ekipom Jugoslavije 1978. godine, u generaciji Zajeca, Kranjčara, Klinčarskog, Pižona Petrovića, Šestića…

Damir Desnica je u finalu zabio i gol protiv reprezentacije Istočne Njemačke.

Zvali ga iz Beograda, ali ostao u Rijeci

Prije nego što je otišao u Belgiju, Damira Desnicu je tokom ’80-ih zvala Crvena zvezda, koja je bila vrh vrhova tadašnje lige. Nudili su mu pola Beograda. Novca koliko god hoće, vile i stanove koje god hoće. No, povrijedio je koljeno i zbog toga odgodio pregovore, a onda zaključio da mu se iz Rijeke ipak ne ide.

Slavni as Rijeke bio je izuzetno brz fudbaler, koji je imao ozbiljan dribling i nepredvidiv prvi pokret s loptom. Legendarni zagrebački sportski novinar Ivo Tomić za Desnicu je rekao da je on jedini igrač koji može stići vlastiti centaršut.

Hronika Teška nesreća u Srbiji, ima mrtvih i povrijeđenih

Izluđivao je protivničke braniče pa je često bio meta opasnih startova. Doživio je nekoliko teških povreda, posebno ligamenata oba koljena koji su mu stradali više puta.

Ostao bez novca

Život mu je krenuo nizbrdo nakon što je za sobom ostavio sjajne igračke godine u Rijeci i u Belgiji.

Štedio je svoj teško zarađen novac u Ljubljanskoj banci, ali taj novac je jednostavno ‘ispario’, praktično u sekundi.

Istu sudbinu doživjelo je i više hiljada drugih štediša, ne samo onih hrvatskih.

Čak 16 godina profesionalne karijere otišlo je u dim velikom hrvatskom asu.

Damir Desnica se pogođen problemima morao vratiti igranju kako bi ponovo zaradio za život.

Savjeti Stvari koje ne treba da držite u kući nakon 50. godine: Donose usamljenost i tugu

Kasnije, u Rijeci su mu našli posao domara na stadionu na Podmurvicama, a pored toga, radio je i kao demonstrator klincima iz klupske škole nogometa. Imao je šta za prenijeti generacijama koje su dolazile. Pamte se sjajne godine, a posebno ogled Riječana s Real Madridom u 16-ini finala tadašnjeg Kupa UEFA 1984. godine.

Rijeka je na svom terenu slomila Real s 3:1 u nezaboravnoj utakmici iz bivše države, ali u revanšu se dogodila najveća pljačka nekog hrvatskog kluba u Evropi. Rijeka je u Madridu poražena s visokih 3:0, ali sve je odlučio belgijski sudija Rogdžer Šoeters koji je Rijeci dodijelio čak tri crvena.

Jedan od ta tri dobio je Desnica, a objašnjenje je bilo da je prigovarao – iako je gluhonijem.

Bilo je ružno ono što je napravio Belgijanac sa zviždaljkom, ali za Damira Desnicu, ipak je bilo puno više lijepih stvari koje je doživio u karijeri na terenu.

Za mnoge najveći igrač Rijeke, uspio je uprkos hendikepu, a time je postavio primjer da se nikad ne smije odustati, prenosi "Dnevno".